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好幽默…里長送「領帶」祝她母親節快樂 網群笑：綁老公專用？

聯合新聞網／ 綜合報導
有位女網友表示，母親節里長送3條領帶給她。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
有位女網友表示，母親節里長送3條領帶給她。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

母親節快到了，通常區里辦公處都會贈送禮品慶祝母親節，多數是康乃馨或是生活用品，不過日前有位女網友發文表示，里長送來3條領帶祝她「母親節快樂」，令她啼笑皆非。貼文一出，引發網友熱議，紛紛笑稱：「綁老公專用？」

日前有一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼出兩張照片並發文表示，她剛剛收到里長送的母親節禮物，竟然是3條同款同色的領帶，上面還貼著「祝全天下媽媽 母親節快樂」的祝福貼紙，讓她真不知道該說什麼？

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「銷庫存」、「可能是去年父親節發剩的」、「可能是去年某單位贊助父親節的沒送完今年拿來送」、「我家去年99重陽節，還收過過期3個月的米」、「我們是送三塊肥皂」、「比面紙好啦」。

還有不少網友開玩笑說「好幽默」、「是讓你綁個男人回來」、「反映少一套西裝」、「勒老公專用」、「下次父親節送裙子概念」、「下次里辦活動記得讓媽媽繫上領帶出門」、「父親節再送個胸罩這樣」。

母親節

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