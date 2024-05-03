母親節送什麼給老婆？他列清單苦惱 網讚一選項：知道理由會感動

母親節即將來臨，不少人正在準備禮物要送給太太或媽媽來表達感謝。一位網友思考給老婆的禮物時，在吹風機、保養品和化妝品間不知如何挑選，於是上網求助，引發熱議。

網友在PTT WomenTalk板發文，提到想送老婆母親節禮物，在挑選上卻感到迷茫。他表示有三種禮物在觀望，第一個是吹風機，「最近看她常常吹頭髮打結喊痛，梳頭都會弄掉一堆頭髮也很心疼，想說可以換一台好一點的吹風機給她」，但不太了解女生對吹風機的使用習慣。第二個是保養品，原PO會陪老婆買保養品，知道她愛用的牌子，「保養品就很安全牌，雖然不會太驚喜但也不會錯」。第三個則是化妝品，他有看過把口紅包色送老婆的影片，可以感覺到收到的人很開心，「想說試試看整組包色，但不知道會不會有反效果？」

文章一出，網友紛紛一面倒留言「送第一個，後面二個女生很挑」、「​​有款捲髮吹風機超強」、「看完肯定吹風機啊，很細心會注意到老婆頭髮打結，知道理由會感動」、「本題選吹風機」、「吹風機或是百貨禮券」。

也有人認為「保養品跟口紅，老實說要男人挑，挑得好就算了，挑不好根本災難」、「不能直接讓她選嗎？我都拜託老公不要給我驚喜(嚇) ，連要送我吹風機，我都直接指定品牌型號讓他去買」、「化妝品你敢相信自己的眼光嗎？」、「我覺得化妝品要送的話直接帶她去挑」、「口紅我是不建議啦哈哈哈，我老公之前送我一支，從來沒用過⋯」、「認真說紅包，或現金匯款，還有一大束鮮花」。