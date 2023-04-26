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整理包／新冠降級倒數！6大問題一次搞懂 5月1日起打疫苗「可收掛號費」

聯合新聞網／ 綜合報導
指揮中心退場疫情再起怎辦？指揮中心發言人羅一鈞：四大工作不變。記者楊雅棠／攝影
指揮中心退場疫情再起怎辦？指揮中心發言人羅一鈞：四大工作不變。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心25日宣佈防疫降階，新冠肺炎將於5月1日調整為第四類法定傳染病，歷時三年多的疫情指揮中心也將退場。然而新冠病毒並未消失，指揮中心發言人羅一鈞表示，5月1日後防疫團隊和專家小組並未解散，將由衛福部主政成立新冠肺炎防制聯繫會報，持續整備應變，密切監測疫情變化。指揮中心整理出民眾常見的六大問題，包括快篩試劑哪裡買、檢驗陽性怎麼辦、疫苗哪裡打，讓民眾防疫資訊不漏接。

一、快篩哪裡買？

實名制家用快篩雖然退場，市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到快篩。

圖╱指揮中心提供
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二、陽性怎麼辦？

●3月20日起輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民眾視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

●有重症高風險因子（65歲以上或慢性病等）儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。

圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供

三、治療費用怎麼算？

●輕症但具高風險因子之患者爲口服抗病毒藥物公費對象。

●確定病例（併發症）之住院隔離費用為公費給付。

圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供

四、染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

是，收案續至指揮中心解編後6個月，計畫仍持續提供整合式照護。

圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供

五、疫苗哪裡打？

公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供。

指揮中心表示，「疫苗加一」催打活動進行至4月30日，目前新冠疫苗不分廠牌，仍有5,799,636劑庫存，所有合約院所皆可照常施打，但5月1日起，醫療院所可針對施打疫苗民眾收取掛號費。

民眾可至疾管署官網「防疫降階應變持續」專區，查詢各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」查詢院所接種資訊。

圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供

圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供

六、口罩規定有改嗎？

沒有改。4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。

圖╱指揮中心提供
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指揮中心表示，防疫降階後，民眾可以從以下6大管道獲得防疫資訊：

◆疾病管制署官方網站https://www.cdc.gov.tw/

◆疾管署「1922防疫達人」臉書專頁https://www.facebook.com/TWCDC?locale=zh_TW

◆疾管署「疾管家」LINE@https://page.line.me/vqv2007o

◆疾管署每週二例行疫情說明記者會https://www.youtube.com/channel/UCyh91eTE9jA3ykg8W3_v3DQ

◆社交距離APPhttps://www.cdc.gov.tw/Category/Page/R8bAd_yiVi22CIr73qM2yw

◆1922防疫專線

圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供

疫情 COVID-19 疫苗 新冠肺炎 羅一鈞

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