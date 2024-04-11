大甲媽駐駕北斗奠安宮！防再演大甲盃北斗格鬥賽 近300警力進駐

大甲媽回鑾今天下午進入彰化縣北斗鎮，3年前在斗苑路發生推擠打架，被網友稱作「大甲盃北斗格鬥賽」，警方相當重視，今出動285名警民力維安，大甲媽鑾轎今晚駐駕地點北斗奠安宮更有40多名動機部隊員警駐守，人牆圍成廟埕淨空區，防止有人藉機滋事。

大甲媽中午駐蹕埤頭合興宮，下午1點起駕北返，今晚駐駕北斗奠安宮。3年前北斗鎮民在斗苑路與中華路的交會口接駕時，人潮擁擠發生推擠吵架到互毆，警方預防再發生，翌年迄今都重兵進駐，今年保四、保五各支援40名警力，北斗警分局調派137名警力，再加68名義警，下午進駐北斗鎮，約晚上5點40分到北斗奠安宮廟埕圍成人牆。

大甲媽一路北上，沿途居民設香案迎接，沿著斗苑路數以百攤免費供應餐點和飲料招待隨香信眾。戴姓鮮魚行業者供應總重100公斤的四尾鮪魚和12台斤鮭魚、章魚，作生魚片料理、魚翅羹，另與同行友人供應鹽酥雞，黑輪等炸物。

戴姓業者表示，16年前到東港做鮪魚現流表演卻被「退場」，家人建議在大甲媽遶境時，把被退的海鮮食材製作點心招待香燈腳，那時他家長輩因重度中風病情不樂觀，擺攤時就默默向大甲媽許願，結果長輩壽命多7年，無痛離世，所以他家年年準備40公斤鮪魚給隨香信眾和大甲媽宮廟工作人員食用。

戴姓業者又表示，去年他的長女第一次懷孕，胎象不穩，他家擺餐飲點招待大甲媽信眾時又祈求庇佑，女兒去年9月順產，因此今大甲媽遶境，他加碼60公斤鮪魚，合計100公斤。

北斗奠安宮照例招待隨香信眾吃午、晚餐，伙食團志工上午不到7點開煮，鹹粥、炒麵、炒米粉和白飯、爌肉、炒蔬菜、素什錦、什錦腐皮湯供不應求，免費飲料決明子茶一桶接一桶，北斗奠安宮不怕不夠吃喝，就怕吃喝不飽。