大甲媽遶境信徒朝聖！網路聲量飆破5萬 盤點三大「必吃」在地美食都免費

文／林子洵

一年一度的「台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」，於2024年4月5日晚間子時（11時）起駕，沿途會經過台中、彰化、雲林等縣市，還有YouTube直播，提供無法到現場的信徒觀看。大甲媽祖遶境也被列為「世界三大宗教盛事」，每年都會吸引至少數十萬名信徒共襄盛舉，沿路也會有很多信徒準備美食，其中有幾項在地好味，更是被網友公認大甲遶境「必吃」，以下就跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看吧！



近一個月「大甲媽祖」聲量破五萬

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「大甲媽祖」近一個月的聲量趨勢變化，討論聲量為52,534筆。聲量最高落在大甲媽祖子時起駕時，單日聲量為6,591筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

西螺大橋素食米糕

所有香客都知道，大甲媽祖的遶境隊伍只要過了濁水溪進到西螺大橋，就一定會吃到「素食米糕」。身為大甲媽祖信徒的林農章先生曾經是總鋪師，每年的大甲媽祖遶境，林農章都會在西螺大橋分享自製的素食米糕給信徒，他也表示因為「怕媽祖餓肚子」及隨香信徒吃東西不方便，所以每年都準備3千至5千個。

image source: FB／西螺魚寮鎮南宮

飯擔

據傳，吃飯擔源於清朝年間，由於當時瘟疫橫行，於是在元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境驅除瘟疫，村民為酬神則準備飯擔，提供陣頭和隨香隊伍食用，慰勞其辛苦也象徵呷平安。在大甲媽祖進行遶境抵達溪洲時，溪州鄉親為表達歡迎及虔誠奉獻，又須讓遶境隊伍人員吃飽，因此就會準備飯擔歡迎遶境隊伍人員的到來。

image source: 臺灣宗教文化地圖

溪州舊眉聖安宮、武元宮甘蔗汁

大甲媽祖遶境會有許多休息點，其中一站會到溪州的武元宮休息，不少居民都會準備涼水迎接香客，其中在舊眉聖安宮和武元宮的甘蔗汁更是受到許多香客喜愛，炎熱夏天喝一杯甘蔗汁，能讓身心都降溫，感受到透沁清涼。

image source: FB／大甲媽祖ㄅㄜˊ 讚

遶境途中也會有不少好吃美食，幾乎是信徒們提供免費的，成為另一種溫暖的人情味風景。

image source：讀者提供

「一級戰區」創紀錄！延誤六小時

這次大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜的遶境，沿途會經過台中、彰化、雲林、嘉義等縣市，原本預計在6日晚間7點半就通過「一級戰區」彰化市民生地下道，但因當天遶境行程嚴重延誤，媽祖鑾轎直到7日凌晨1點40分才通過，整整延誤了6小時，甚至比2016年1點30分還晚10分鐘，創下最晚記錄，不過現場超過3000名信眾仍熱情不減，大喊「大甲媽我愛您」，歡迎大甲媽祖到彰化，也有不少民眾準備點心和涼水給信徒們。

image source: 大甲媽祖遶境進香官網



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月11日至2024年04月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大甲媽祖』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



