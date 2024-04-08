大甲媽停駕秀傳 護佑挨撞小姊妹

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彰化縣陳姓3姊弟遭遇嚴重車禍，姊妹兩人仍在醫院搶救。繼白沙屯媽祖上月到彰化秀傳醫院為姊姊加持祈福後，大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎駕昨晨也停駕醫院前約15分鐘，讓醫護人員拿著她們衣服躦轎腳，祈求早日康復。今晨大甲媽將前往嘉義新港奉天宮。

在十多萬名隨香信眾簇擁下，大甲媽祖鑾轎緩緩南下，沿途民眾爭相躦轎底，鑾轎比預計時間慢約6小時才進入彰化縣。向來被列為「一級戰區」的民生地下道，彰化警分局出動600名警力提前到場布置，阻擋民眾進入攔轎，甚至搶轎滋事。

媽祖鑾轎昨凌晨1時39分進入彰化市民生地下道，在警力嚴陣以待、鎮瀾宮董事長顏清標扛轎下，約5分鐘就通過地下道，過程平和。因行程延誤6小時，也創下史上最晚通過的紀錄。

昨凌晨媽祖鑾轎停駕南瑤宮，清晨3時50分起駕時，秀傳醫療體系中區總院長黃士維率醫護人員接駕，陳家姊妹家人準備了她們的衣服，由醫護人員向媽祖拜拜後躦轎腳，為陳家姊妹祈福。