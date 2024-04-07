沒格鬥賽！大甲媽祖慢6小時進彰化城 平靜通過「一級戰區」

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又創新紀錄！大甲媽祖鑾駕由十多萬名隨香信眾簇擁緩緩南下，沿途民眾爭相躦轎底，媽祖鑾駕比預計時間慢約6小時進入彰化縣境，彰化出動優勢警力維持秩序，媽祖鑾駕今（7）日凌晨1點39分進入「一級戰區」彰化市民生地下道，約5分鐘走出地下道，一路順暢，預計最快3點到達彰化縣第一個駐駕過夜地點彰化南瑤宮。

大甲媽鑾駕6日子時從大甲鎮瀾宮起駕，展開九天八夜遶境進香行程，今年保守估計20萬名信徒隨香，雖有信徒腳程快先進入彰化縣，仍有十多萬名信眾緊跟著走，加上沿途熱情民眾排隊躦轎底，6日下午1點40分才走過大肚橋進入彰化縣境的彰化市。

彰化信徒和角頭宮廟排隊接駕，大甲媽鑾轎行進緩慢，晚上被彰化縣副議長許原龍接往忠權里遶境賜福，彰化警分局出動600名警力提前到往年容易發生搶轎事端的民生地下道（被稱一級戰區）放置路錐拉桿，圍起地下道兩端寬約50公尺保持淨空，阻擋民眾進入攔轎甚至搶轎滋事。

刑警組成的優勢警力隊伍打頭陣，約凌晨1點通過地下道，大甲媽鑾轎1點39分開始走進地下道。信眾擠滿地下道兩側的地面迴轉道，持續高喊「大甲媽，我愛妳。」幾乎人手一機拍錄大甲媽鑾轎通過地下道情景，個個精神抖擻且燈火通明，讓彰化市有如不夜城。

多年來都有地方竹聯幫眾安排接駕的白狼張安樂，2022年曾在接轎時，擦槍走火，爆發警民衝突，造成3名官警受傷。對於今年是否會再來接駕，警方一度擔心，但因今年無幫眾安排，因此今年沒有前來，也令警方鬆了一口氣。大甲鎮瀾宮董事長顏清標押轎，副董事長鄭銘坤隨後，兩人見前進順暢且秩序良好，神情相當愉悅。通過地下道後開始飄雨，似乎印證大甲媽會帶來甘霖的傳說。