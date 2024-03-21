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國情報告應即問即答？ 各黨意見不一

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院祕書長周萬來21日就「總統聽取國情報告」提出建議報告並備詢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院祕書長周萬來21日就「總統聽取國情報告」提出建議報告並備詢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

立法院國情報告是否要即問即答，態度很保留，且在野黨意見也不一！民眾黨立委黃國昌呼籲應該即問即答，但國民黨立委謝龍介表示，要給元首尊重，需等黨團討論。民進黨立委沈發惠則認為不應該即問即答，但若立法院修法通過，應就有爭議的部分釋憲。

定期條文恐有疑慮

針對各黨對「總統國情報告」的修法提案，立法院祕書長周萬來回應表示，《憲法》已經規定立法院每年可邀請總統進行國情報告，若新修法版本中，有定期、不得拒絕的條文，恐與《憲法》有所重複，且法律已規定由立院有程序委員會排定國情報告的相關程序，因此立委的提案還有不少爭點要釐清。

另外，針對總統國情報告是否即問即答？周萬來說，有學者認為，總統應該就通案性事項報告，避免著重個案，否則會有行政院長職權重複。周萬來強調，修憲至今尚未有過國情報告，以各國經驗來看，美國與法國沒有即問即答，我國國民大會時期有綜合性回覆，因此報告的問答形式仍需要更多討論。

白批綠主張不一

「國情報告有高度政治性、又牽涉《憲法》，我可以理解秘書長（周萬來）對此不願明確回答的苦衷。」民眾黨立委黃國昌說，但希望周萬來可以看看，現在主張即問即答違憲的民進黨團總召柯建銘，在2012年邀請前總統馬英九到國會國情報告時，要求馬即問即答，還有時任立委的潘孟安也是這樣說。

因此，黃國昌認為總統到立法院國情報告應即問即答。但民進黨立委沈發惠指出，《憲法增修條文》當初在修時，是從國民大會的條文引用而來，但引用時當時的立委將聽取國情報告後面與「答覆」相關的條文刪除，且《立法院職權行使法》也規定是「經總統同意時，得綜合再做補充報告」，因此建議「即問即答」。

總統有向人民負責

謝龍介則說，他很期待總統來到國會進行國情報告，但問答的方式需要更多討論。沈發惠則補充說，美國、法國都沒有即問即答，法國也是總統報告後，進行朝野政黨辯論。

他認為，行政院長向國會負責，但國會與總統都有向選民負責，但總統沒有向國會負責，就政治學原理來說，我國總統不適合備詢。

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周萬來 國情報告 立法院

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