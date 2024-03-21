新聞眼／撒幣棄守監督 國會最大黨有何用

新國會成立後，立委不分藍綠白都說要推動福國利民的法案，如今卻都相準了老農津貼，過去每逢大選年，就是老農津貼加碼年，如今才坐上立委的位子，藍綠立委就爭相提案加碼，卻不思推動修法建立制度，而國庫每年又將多支出逾百億元，如此是福國利民？還是農業縣立委拿人民納稅錢「買票」圖利自己？

老農津貼數十年來不斷加碼，「老年農民福利津貼暫行條例」於一九九五年起開辦，當時老農津貼每月領三千元，之後每逢大選成為藍綠競逐的選戰支票。前總統陳水扁執政時期就調漲過三次，前總統馬英九也為了衝刺選舉修法，於二○一一年將老農津貼調高並建立定期檢討機制，直至今年老農津貼已加碼了七次至每月八一一○元。

農業縣市選票多，不只農業縣市選出的立委爭相為老農津貼加碼，細看所有老人福利津貼項目中，政府也特別獨厚「老農」這批族群。根據國發會統計，二○二二年各項老人津貼中就屬老農津貼支出最多，總支出約為五百億元，為當年度所有老人福利津貼九三九億元的一半以上。如果再依照立委競相加碼方案至一萬元以上，不只財政支出更加龐大，恐也排擠其他老人福利津貼，有失公平性。

新北市長侯友宜競選總統時提出的農業政見，也包含老農津貼增至每月一萬元。當時農業部表示，老農津貼已有調整機制，就是要避免受選舉喊價影響。如今，執政黨的立委自己卻也提出相同的加碼主張。事實上，農業部所指的調整機制，即老農津貼自二○一二年起，建立每四年依照消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率調整的機制，今年已調升。

藍綠立委以老農津貼調整趕不上物價飛漲為由，紛提案加碼，但各行各業都飽受物價飛漲之苦，民進黨立委為了選票，雖不敢直接喊加碼，但提案縮短老農津貼隨ＣＰＩ調整的年限，根本是變相加碼；面對這種燒大錢的法案，國民黨立委理應監督政府改革，並且端出平穩物價方案，正視老農面對產銷失衡、農業外銷、人力流失等困境，卻也為了選票提案大撒幣，棄守監督，縱然是國會最大黨，又有何用？