財政學者：老農津貼應回歸年金 整合退休制

行政院今年才加碼老農津貼，新國會朝野立委又提出修法版本。財政學者認為，老農津貼應回到正常保險機制，納到國民年金內；此外，也有學者建議，老農津貼應將調整機制予以制度化。

政大財政學系教授陳國樑指出，老農津貼早已「破產」，本來就沒有「產」，農業部每年幾乎有一半預算補貼老農津貼，若再繼續下去，根本就是「補貼部」。立委再提調高老農津貼，他笑稱，每個農夫背後都有兩個政客：藍跟綠。

陳國樑說，有些「老農」生活條件並不差，老農津貼太矯情，不能像耶誕老人一樣，應回歸「年金」，初期保費可完全補貼，或許十年後退場，改交保險費。

台大農經系主任張宏浩表示，不反對調漲老農津貼，但須有所本，為何覺得農民在不用繳稅下，現在八一一○元還是不夠。此外，農退儲金制度為接軌勞保退休制度，每月提撥的退休金將疊在老農津貼上，若老農津貼金額底數拉得太高，農民提繳農退儲金的意願就會減少，也就會壓縮農退儲金的參保意願和覆蓋率。

針對調整老農津貼等，世新大學行政管理學系系主任方凱弘表示，其他退休金等也有類似調控機制，核心邏輯在於盼維持適當的購買力，若立委認為需要建立制度性調整機制，沒有不好，過去像討價還價的調整，制度化是種思考。方凱弘說，短期可依ＣＰＩ調整，長期言，不同類別退休制度是否可以整合，在不同制度間更能移轉，這都可以思考。