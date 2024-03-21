聽新聞
test
0:00 / 0:00

部分立委：老農津貼不該一直是「暫行條例」

聯合報／ 記者歐陽良盈林縉明張睿廷／台北報導
老農津貼攸關選票壓力大，當年連馬總統都檔不住。圖/聯合報系資料照片
老農津貼攸關選票壓力大，當年連馬總統都檔不住。圖/聯合報系資料照片

朝野立委一再喊加碼老農津貼國民黨立委黃健豪認為，老農津貼不該一直是「暫行條例」，建議政府盡早定調；民進黨立委鍾佳濱表示，農保沒有年金給付，所以政府用社會福利方式發放，不應該把津貼跟年金混為一談。

民眾黨立委林憶君揶揄，能讓藍綠大和解的只有老農津貼，「老年農民福利津貼暫行條例」一暫就暫行了卅年，這是過渡法律，應導向正常法制制度，而非以「暫行」之名，不斷擱著卻一直加碼。

黃健豪認為，政府應該要有一致性，不應使用暫行條例到卅年，應以條文明確定調是否為針對老農的年金退休照顧或是補貼性質。現在的制度就是每屆委員來喊價，選舉的時候還可以特別加碼，對各方都不是好事，且許多老農生活較為辛苦，難免擔憂是否新總統上任便將「暫行條例」喊卡，心中壓力不言可喻，政府應盡早定調，朝正確方向走。

鍾佳濱表示，老農津貼出發點是因農保沒有年金給付，所以透過社會福利方式發放；蔡政府近年推動農民退休儲金制度，提供農民能像勞退一樣自行提撥為退休準備，政府對等提撥相同金額，政府應該鼓勵農民參與農民退休儲金制度，才是能真正照顧農民退休後生活。

國民黨 民進黨 老農津貼 農民 鍾佳濱

延伸閱讀

桃機檢討報告鬧雙包？立委收到非交部核定版 挨批內控有問題

因應產業南移蓋屏東貨運機場？ 陳建仁：由專業評估

社工平均薪資約3.7萬元 黃健豪喊加薪5千元

為2028年大選鋪路？盧秀燕傳將訪問美國 台中市府回應了

相關新聞

年初才增至8110元…老農津貼 藍委喊到萬元

行政院今年初才將老農津貼加碼至每月八一一○元，朝野立委有感於物價上漲紛紛修法再度加碼，盤點新國會到目前為止已多達八個修法...

財政學者：老農津貼應回歸年金 整合退休制

行政院今年才加碼老農津貼，新國會朝野立委又提出修法版本。財政學者認為，老農津貼應回到正常保險機制，納到國民年金內；此外，...

新聞眼／撒幣棄守監督 國會最大黨有何用

新國會成立後，立委不分藍綠白都說要推動福國利民的法案，如今卻都相準了老農津貼，過去每逢大選年，就是老農津貼加碼年，如今才...

周萬來：總統國情報告 美法無即問即答

國民黨及民眾黨立法院黨團分別提出國會改革版本，主張邀請總統赴立院國情報告且採「即問即答」。立法院司法及法制委員會今天邀請...

部分立委：老農津貼不該一直是「暫行條例」

朝野立委一再喊加碼老農津貼，國民黨立委黃健豪認為，老農津貼不該一直是「暫行條例」，建議政府盡早定調；民進黨立委鍾佳濱表示...

綠批藍黨團提案違憲 國民黨中常委：賴清德先收回「憲法災難說」

國民黨中常委高思博今與國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇同台。針對民進黨立法院黨團總召柯建銘動輒認為國民黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。