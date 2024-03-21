部分立委：老農津貼不該一直是「暫行條例」

朝野立委一再喊加碼老農津貼，國民黨立委黃健豪認為，老農津貼不該一直是「暫行條例」，建議政府盡早定調；民進黨立委鍾佳濱表示，農保沒有年金給付，所以政府用社會福利方式發放，不應該把津貼跟年金混為一談。

民眾黨立委林憶君揶揄，能讓藍綠大和解的只有老農津貼，「老年農民福利津貼暫行條例」一暫就暫行了卅年，這是過渡法律，應導向正常法制制度，而非以「暫行」之名，不斷擱著卻一直加碼。

黃健豪認為，政府應該要有一致性，不應使用暫行條例到卅年，應以條文明確定調是否為針對老農的年金退休照顧或是補貼性質。現在的制度就是每屆委員來喊價，選舉的時候還可以特別加碼，對各方都不是好事，且許多老農生活較為辛苦，難免擔憂是否新總統上任便將「暫行條例」喊卡，心中壓力不言可喻，政府應盡早定調，朝正確方向走。

鍾佳濱表示，老農津貼出發點是因農保沒有年金給付，所以透過社會福利方式發放；蔡政府近年推動農民退休儲金制度，提供農民能像勞退一樣自行提撥為退休準備，政府對等提撥相同金額，政府應該鼓勵農民參與農民退休儲金制度，才是能真正照顧農民退休後生活。