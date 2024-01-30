韓國瑜承諾「照顧小黨」

下屆立法院二月一日報到，當天將選舉正副院長。國民黨推出的正副院長人選韓國瑜、江啟臣，昨天拜會民眾黨立院黨團。韓國瑜會後表示，感佩民眾黨在國會改革上的見解精準，他們都正面肯定，更願意在有機會主持議事時，立即邀集朝野積極協商、往前推進，也一定照顧小黨、尊重少數。

韓國瑜在會面後透過臉書指出，國會的價值在於多元、而不在多數，改革需要動力與盟友，三黨不過半或許會是改革最好的契機；他期盼頻繁的互動與溝通，化解彼此歧見，能團結合作，再造國會，成為強力的、全民的、責任的、永續的新國會。

江啟臣昨接受「今天誰來沛」專訪表示，昨天雙方單純意見溝通，情感交流；他們會尊重民眾黨的投票意向，但八百多萬選民投出的在野選票，對新一屆國會是有高度期待的，總不能當初民眾黨五席和現在八席立委，院長還是一樣，「人民會反問，投票是投火大的？」

江啟臣說，民眾黨團拋出四大改革議題，包括建立聽證調查、強化人事同意、利益衝突迴避及財務公開透明，國民黨都表達樂見、願支持推動；而他提出包括藐視國會罪、擴大觸及國會頻道、正副院長選舉記名投票、強化國會智庫等，也可藉由三黨不過半開啟改革契機。

江啟臣也說，當初韓國瑜邀請他擔任副院長，原則就是同進同出，「如果沒有韓院長，就沒有江副院長」，因此，如果二月一日上午投票結果院長當選人不是韓國瑜，黨團就要開會設法因應，他也會退出副院長選舉。

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