因應新國會 陳揆：行政團隊將提總辭

總統大選落幕，行政院長陳建仁昨天表示，因應新的國會及民意，行政團隊將按照憲政慣例提出總辭，希望新國會未來能與行政團隊繼續合作。總統府方面昨未回應，據了解，陳建仁日前曾口頭向蔡英文總統表達將依慣例請辭，但獲蔡總統慰留，陳內閣可望留任「看守」至五二○，再由新任總統賴清德布局內閣人事。

新一屆立法院二月一日報到，依憲政慣例，行政院應在新國會報到前總辭，陳建仁最快本周、至遲下周就會提出總辭，並接受慰留，留任到五二○。

民進黨人士表示，陳建仁先前就曾數次向蔡總統表示，希望卸任後回中研院繼續他熱愛的學術工作。目前距五二○仍有一段時間，在這段過渡期間，陳建仁可望接受蔡總統慰留，內閣人事應該不會調整，一方面是考量政局穩定，另外也是讓賴清德有更完整的布局空間。

至於新任行政院長人選，總統府秘書長林佳龍、文化部前部長鄭麗君等都被點名是適合人選。民進黨人士表示，未來在野黨在國會是多數，新閣揆由善於溝通、富有「政治手腕」的人出任，較為適當。

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