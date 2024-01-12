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宜蘭大咖拚催票 藍綠互攻違建、看板

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導
台北市長蔣萬安（中）陪國民黨立委候選人黃琤婷（左）掃街。記者陳敬丰／攝影
台北市長蔣萬安（中）陪國民黨立委候選人黃琤婷（左）掃街。記者陳敬丰／攝影

宜蘭立委選情激烈，藍綠持續互批違建、看板違規，藍綠白大咖昨也從早到晚接力掃街，國民黨請到台北市長蔣萬安，民進黨則是立法院長游錫堃出馬，民眾黨交給前立委黃國昌，3組人馬走遍宜蘭、羅東、蘇澳，要催出最後的選票。

國民黨縣議會黨團昨爆「楊桃館」違建新進度，指出民進黨立委候選人陳俊宇的農舍違反農地農用，幾年前被開罰6萬元，沒改善，最近遭檢舉又被罰9萬元，違建也不拆，滿口謊言一再知法犯法，有何資格選立委？陳俊宇陣營回應，對於違建範圍尚有疑義，反批國民黨候選人黃琤婷的選舉竹架看板違規，知法犯法。

蔣萬安上午11時20分許抵達羅東文化工廠與黃琤婷掃街。蔣萬安表示，台北與宜蘭關係密切，幾乎可以說是共同生活圈，未來考慮也將宜蘭納進基北北桃體系，在交通、教育、醫療、觀光等領域都能合作；黃琤婷若進入立院，有需要台北市幫忙的，他一定二話不說，全力支持。

立法院長游錫堃（前排中）與民進黨立委候選人陳俊宇（前排右二）在羅東掃街。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（前排中）與民進黨立委候選人陳俊宇（前排右二）在羅東掃街。記者陳敬丰／攝影

游錫堃下午5時半也從羅東文化工廠出發，陪陳俊宇步行掃街，晚上到宜蘭東門夜市拜票。游說，這次選舉是自由與專制的選擇，要擁抱世界，不能走向中國；宜蘭是民主聖地，應率台灣之先，除了支持賴蕭配，還要選出能夠捍衛民主自由的國會議員，那就是陳俊宇。

前立委黃國昌（右二）陪民眾黨立委候選人陳琬惠（左二）車掃、拜訪廟宇。圖／陳琬惠競總提供
前立委黃國昌（右二）陪民眾黨立委候選人陳琬惠（左二）車掃、拜訪廟宇。圖／陳琬惠競總提供

黃國昌與民眾黨候選人陳琬惠一早從宜蘭市競總出發，到五結金土地公廟參拜。車隊一路南下蘇澳，再北上沿冬山、三星、員山回到宜蘭市，直到傍晚結束行程，沿途有大批支持者相挺。

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