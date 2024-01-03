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關鍵10天桃園立委激戰 柯文哲、鄭文燦、張善政扮母雞拚勝選

聯合報／ 記者曾增勳翁唯真／桃園即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲（中）出席立委候選人賴香伶平龍競選總部成立，全力輔選拉抬賴香伶。 圖／民眾黨桃園市黨部提供
民眾黨總統候選人柯文哲（中）出席立委候選人賴香伶平龍競選總部成立，全力輔選拉抬賴香伶。 圖／民眾黨桃園市黨部提供

選戰最後10天，桃園市立委選情激烈，市長張善政昨天響應國民黨全國路口拜票，陪同黨籍立委候選人站路口串連拜票，民進黨今天上午由行政院副院長鄭文燦領軍配合民進黨全國路口拜票，與黨籍立委候選人站路口喊「美德三票護台灣」口號，民眾黨總統候選人柯文哲今天車隊掃街，今晚出席黨籍立委候選人賴香伶的平鎮龍潭競選總部成立大會、授旗助講，全力輔選賴香伶。

隨著南桃園的第2、3、5、6選區選戰加溫，張善政在桃園扮演「母雞」角色，市政之外輔選行程增加，張赴南桃園陪同黨籍立委候選人魯明哲、呂玉玲、涂權吉、邱若華路口串連拜票，前總統馬英九站台推薦呂玉玲，砲轟民進黨執政「貪汙、濫權、好財色」，批評呂玉玲的對手不斷散布不實指控與抹黑是無中生有；張善政向龍潭鄉親喊話，支持侯康、呂玉玲和國民黨，「投錯人神明都不會幫忙」。

鄭文燦至南桃園陪同黨籍立委候選人彭俊豪、劉仁照、黃世杰站路口串連喊「「美德三票護台灣」口號，鄭文燦在桃園扮演「母雞」角色，拚命為彭俊豪、劉仁照、黃世杰輔選尋求鄉親支持，鄭文燦稱自己一天當3天用，請鄉親票投美德配、民進黨、立委候選人。彭俊豪表示，目前美德配氣勢超過另2組對手，可拉抬地方「小雞」，鄭文燦過去在地方勤走基層，比張善政團隊紮實，由鄭文燦帶領侯選人密集拜票、車隊掃街，可喚起過去支持者集中選票支持。

柯文哲全天在桃園車隊和掃街拜票，為拉抬賴香伶支持度，柯文哲連續多次到桃園輔選，賴香伶在黨內被視為最有機會當選候選人之一，柯今晚出席賴香伶平鎮龍潭競選總部成立大會大造勢、授戰旗助講，賴香伶表示，選前最後10天，她全力拚勝選，柯文哲來助選希望帶動桃竹苗民眾黨選情，爭取客家票支持，尤其平鎮龍潭選區「三腳督」，柯在關鍵時刻推薦，希望喚起鄉親集中選票支持賴香伶。

行政院副院長鄭文燦在桃園扮「母雞」拚命輔選立委候選人彭俊豪、劉仁照、黃世杰拉抬選情。圖／賴清德競辦提供
行政院副院長鄭文燦在桃園扮「母雞」拚命輔選立委候選人彭俊豪、劉仁照、黃世杰拉抬選情。圖／賴清德競辦提供
桃園市長張善政（左三）在桃園扮「母雞」輔選立委候選人，與前總統馬英九（左四）輔選呂玉玲（右四）轟民進黨及對手。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左三）在桃園扮「母雞」輔選立委候選人，與前總統馬英九（左四）輔選呂玉玲（右四）轟民進黨及對手。記者曾增勳／攝影

2024選舉 2024立委選舉 柯文哲

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