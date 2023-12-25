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新北第10選區膠著 藍白和抗綠
新北立委土城、三峽選區藍綠廝殺進入肉搏戰，總統府秘書長林佳龍昨陪拚連任的民進黨吳琪銘到土城市場拉票，吳琪銘預估，目前與國民黨對手林金結差距約1萬票，絲毫不能輕忽。國民黨候選人林金結昨安排「親子列車」到土城大碗公公園，搶攻中間選票，五股蘆洲選區民眾黨候選人李有宜來助陣。
林佳龍昨到土城輔選，為吳琪銘拉抬聲勢，吳透露，目前與對手林金結差距1萬票左右，屬於激戰區，要在最後階段加緊衝刺。林佳龍稱讚吳琪銘做人誠懇、做事認真不分黨派，是最了解民意的立委。
林金結也評估選情相當膠著，最後3周將強化陸戰，也要喚起綠營執政民怨。他說，口罩、快篩、疫苗、雞蛋、萊豬、核食等問題讓民眾對執政黨不滿，綠營民調拉不起來其來有自。
李有宜昨也跨區為林金結助選，小雞「藍白和」相互拉抬。李有宜說，有6成民眾期待政黨輪替，國會也必須有制衡力量，不能讓綠營過半，林金結也曾為她站台，兩人相互助攻，希望雙雙進國會為地方爭取建設。
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