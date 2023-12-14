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曾聖凱提水源科技監控政見 盼解決竹縣頭前溪污染

中央社／ 新竹縣14日電
民進黨新竹縣立委參選人曾聖凱（前）為國立陽明交通大學助理教授，形象清新。圖／中央社資料照
民進黨新竹縣立委參選人曾聖凱（前）為國立陽明交通大學助理教授，形象清新。圖／中央社資料照

民進黨新竹縣第2選區立委參選人曾聖凱今天表示，頭前溪流域有垃圾等流入，產生水污染等問題，他要爭取大頭前溪流域水源科技監控，了解問題根源進行解決，守護水環境。

曾聖凱今天辦理政見發表記者會表示，竹縣因有新竹科學園區的磁吸效應發展快速，但也面對都市成長及環境問題，他盼能協助推動立法改善。

曾聖凱指出，20年前到新竹讀書，現在也在新竹工作並孕育下一代，卻發現竹縣出現不少問題，如溪流被污染、山區充斥著遊客留下的垃圾等環境問題。

曾聖凱說，他發現在頭前溪流域垃有垃圾流入，產生水污染等問題，希望未來能爭取大頭前溪流域水源科技監控，深入釐清問題根源、進行解決。

曾聖凱指出，此外，竹縣瓦斯管道、污水下水道普及率低，現行老舊管溝可能會有破裂等問題，盼能協助加速更新。

曾聖凱說，他熱愛這片土地，希望為新竹縣解決問題，盼望獲得民眾支持，助他搶下國會席次。

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