聽新聞
test
0:00 / 0:00

同挑吉日登記 高雄左楠立委三腳督

聯合報／ 記者徐如宜劉星君尤聰光／連線報導
民進黨參選人李柏毅昨完成登記，強調將全力以赴。記者徐如宜／攝影
民進黨參選人李柏毅昨完成登記，強調將全力以赴。記者徐如宜／攝影

高雄市立委3選區藍綠立委參選人李眉蓁李柏毅，及台灣麻將最大黨郭璽昨都完成登記，正式「三腳督」；台東縣前議員高美珠及國民黨徵召屏東霧台鄉前衛生所主任盧縣一，昨分別登記平原、山原立委選舉；無黨籍屏縣議員鄭清原登記參選屏縣1選區立委，要凸顯選罷法修法排黑條款違憲。

市議員李柏毅接棒立委劉世芳參選左楠區立委，昨到選委會登記，對於選區選情緊繃，強調全力以赴。李前腳才完成登記，對手李眉蓁隨即到場。

國民黨參選人李眉蓁，算好吉日，昨完成登記。記者徐如宜／攝影
國民黨參選人李眉蓁，算好吉日，昨完成登記。記者徐如宜／攝影

李眉蓁說，父親是城隍廟主委，每次選舉都幫她算好日子，得知李柏毅剛登記完，還笑稱「兩人這麼有默契？」希望選舉平安順利。本區除藍綠「雙李」對決，還有台灣麻將最大黨黨主席郭璽。

台灣麻將最大黨黨主席郭璽昨完成登記。圖／郭璽提供
台灣麻將最大黨黨主席郭璽昨完成登記。圖／郭璽提供

高美珠是國民黨中央委員，登記後表示，已向縣黨部主委吳秀華表達退黨；盧縣一說，山原立委以往都教育背景，但原住民平均餘命比國人平均少8到10歲，以醫師身分參選，要改善原民醫療環境。

鄭清原說，40年前犯過罪、沒有再犯，刑期已執行完畢，選罷法修法排黑條款，影響人民參選權益，登記參選要凸顯選罷法修法不公平，若被取消登記資格，將打行政訴訟，聲請釋憲。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 李眉蓁 李柏毅 郭璽 高美珠 劉世芳 吳秀華

延伸閱讀

受選罷法排黑條款不能再選 屏縣議員鄭清原登記選立委：凸顯修法不公平

左楠立委藍綠「雙李」對決 李柏毅、李眉蓁同日吉時登記

立委選戰殺紅眼 罵起台電藍綠這兩人同仇又敵愾

高雄左營海軍眷村活化慢 民代怒批「海軍不如空軍」

相關新聞

領軍不分區 韓國瑜喊話：請給國民黨一個機會

國民黨主席朱立倫今陪同國民黨不分區立委參選人韓國瑜等人到中選會登記。韓國瑜晚間透過臉書表示，這次不分區立委責任重大、壓力...

新北基隆立委登記 參選人標新立異

昨天是2024立委登記第4天，新北新增11人完成登記，為吸引目光，也傳達理念，不少參選人在造型上發揮巧思。國民黨立委參選...

北市士北泛藍分裂 張斯綱、侯漢廷各自努力

北市第一選區（士林北投）立委選舉，泛藍陣營分裂，國民黨北市議員張斯綱、新黨議員侯漢廷前天公開談整合沒共識，張昨天登記參選...

同挑吉日登記 高雄左楠立委三腳督

高雄市立委3選區藍綠立委參選人李眉蓁、李柏毅，及台灣麻將最大黨郭璽昨都完成登記，正式「三腳督」；台東縣前議員高美珠及國民...

賴清德帶隊造勢 台南綠委喊全壘打

民進黨總統參選人賴清德昨天回台南陪6名黨籍立委聯合登記，逐一幫披上彩帶、授予球棒，市長黃偉哲喊「老市長就要成為新總統，台...

台中1選區增1人 劉燈鐘挑戰蔡其昌、蔡壁如

立委登記今天最後一天，國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘昨天登記參選台中市立委第一選區，國民黨在本選區未提名人選，劉以無黨籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。