聽新聞
test
0:00 / 0:00
同挑吉日登記 高雄左楠立委三腳督
高雄市立委3選區藍綠立委參選人李眉蓁、李柏毅，及台灣麻將最大黨郭璽昨都完成登記，正式「三腳督」；台東縣前議員高美珠及國民黨徵召屏東霧台鄉前衛生所主任盧縣一，昨分別登記平原、山原立委選舉；無黨籍屏縣議員鄭清原登記參選屏縣1選區立委，要凸顯選罷法修法排黑條款違憲。
市議員李柏毅接棒立委劉世芳參選左楠區立委，昨到選委會登記，對於選區選情緊繃，強調全力以赴。李前腳才完成登記，對手李眉蓁隨即到場。
李眉蓁說，父親是城隍廟主委，每次選舉都幫她算好日子，得知李柏毅剛登記完，還笑稱「兩人這麼有默契？」希望選舉平安順利。本區除藍綠「雙李」對決，還有台灣麻將最大黨黨主席郭璽。
高美珠是國民黨中央委員，登記後表示，已向縣黨部主委吳秀華表達退黨；盧縣一說，山原立委以往都教育背景，但原住民平均餘命比國人平均少8到10歲，以醫師身分參選，要改善原民醫療環境。
鄭清原說，40年前犯過罪、沒有再犯，刑期已執行完畢，選罷法修法排黑條款，影響人民參選權益，登記參選要凸顯選罷法修法不公平，若被取消登記資格，將打行政訴訟，聲請釋憲。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言