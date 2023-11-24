同挑吉日登記 高雄左楠立委三腳督

高雄市立委3選區藍綠立委參選人李眉蓁、李柏毅，及台灣麻將最大黨郭璽昨都完成登記，正式「三腳督」；台東縣前議員高美珠及國民黨徵召屏東霧台鄉前衛生所主任盧縣一，昨分別登記平原、山原立委選舉；無黨籍屏縣議員鄭清原登記參選屏縣1選區立委，要凸顯選罷法修法排黑條款違憲。

市議員李柏毅接棒立委劉世芳參選左楠區立委，昨到選委會登記，對於選區選情緊繃，強調全力以赴。李前腳才完成登記，對手李眉蓁隨即到場。

國民黨參選人李眉蓁，算好吉日，昨完成登記。記者徐如宜／攝影

李眉蓁說，父親是城隍廟主委，每次選舉都幫她算好日子，得知李柏毅剛登記完，還笑稱「兩人這麼有默契？」希望選舉平安順利。本區除藍綠「雙李」對決，還有台灣麻將最大黨黨主席郭璽。

台灣麻將最大黨黨主席郭璽昨完成登記。圖／郭璽提供

高美珠是國民黨中央委員，登記後表示，已向縣黨部主委吳秀華表達退黨；盧縣一說，山原立委以往都教育背景，但原住民平均餘命比國人平均少8到10歲，以醫師身分參選，要改善原民醫療環境。

鄭清原說，40年前犯過罪、沒有再犯，刑期已執行完畢，選罷法修法排黑條款，影響人民參選權益，登記參選要凸顯選罷法修法不公平，若被取消登記資格，將打行政訴訟，聲請釋憲。

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