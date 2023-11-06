聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北6選區 張宏陸3戰林國春 蘇、侯另類交鋒

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
民進黨立委張宏陸是黨內蘇系要角，拚三連霸。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委張宏陸是黨內蘇系要角，拚三連霸。記者張曼蘋／攝影

新北市立委第6選區（板橋西區）呈現藍綠對決，民進黨立委張宏陸第三度遭逢國民黨議員林國春挑戰。張宏陸是行政院前院長蘇貞昌子弟兵，警察出身的林國春打出國民黨總統參選人侯友宜「軍警牌」，藍綠兩軍對壘，也形同蘇貞昌、侯友宜另類交鋒。

板橋多是外來移居者，歷年中間選民偏多，第7、8屆立委皆由國民黨林鴻池穩坐，但第9屆民進黨派出張宏陸後，連勝兩屆林國春，翻轉「藍天變綠地」。

蘇貞昌擔任台北縣長時期，張宏陸曾任民政局長、代理板橋市長；台北縣升格後任兩屆市議員，轉戰立委後連任至今，歷練完整。蘇貞昌卸任閣揆後，張的席次攸關蘇系在黨內地位，蘇貞昌「首場輔選」也獻給張宏陸，站台時還戲稱，「張宏陸做不好，我會敲他頭，讓他像我（手指自己的禿頭）一樣」，惹得台下哄堂大笑。

新北市議員林國春（中）曾經是刑警，棄警從政。圖／林國春辦公室提供
新北市議員林國春（中）曾經是刑警，棄警從政。圖／林國春辦公室提供

林國春深耕基層、警界出身，與新北退休警察組成「新北戰警」協會，並在板橋四處掛上與侯友宜的看板，盼警界母雞帶小雞。侯友宜前天站台強調，他跟林國春都是刑警出身，「不分政黨，只要貪贓枉法就抓起來」；林國春也馬上接過麥克風，連問民進黨總統參選人賴清德的違建要不要拆？逃稅是不是該罰錢？侯則回應，「依法辦理」。

藍綠在陸戰各擁實力，議題戰也升溫，新北市板橋中正路一帶離捷運站遠，公車路線又少，「社後捷運」成為藍綠攻防議題。林國春質疑，2019年張宏陸及蔡英文總統在選前開座談會時，曾向社後地區居民承諾建設社後輕軌，交通部可行性研究已表示社後支線現階段不可行，證實當初是為選舉開空頭支票，意圖欺騙選民。

張宏陸說，去年3月交通部要求新北市府的路網評估，讓社後線以支線方式納入，支線預計長3.5公里，會有5座車站，工程經費約40億，未來連接泰板輕軌，泰山板橋輕軌是1條串連捷運板南線、新莊線及機場線的軌道建設，他對選民的承諾絕對說到做到。

新北市立委第六選區 圖／聯合報提供
新北市立委第六選區 圖／聯合報提供

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 張宏陸 林國春 國民黨 民進黨

延伸閱讀

影／侯友宜批綠營開放兩岸觀光做不到 承諾中捷到南投

影／侯友宜、朱立倫為丁學忠站台 侯：台灣的不安全 會失去一切

周末連跑6場輔選 蘇貞昌說這麼拚是為「把山海顧好」

影／直球對決！藍小雞當面問侯友宜「賴清德違建要不要拆？」

相關新聞

新北6選區 張宏陸3戰林國春 蘇、侯另類交鋒

新北市立委第6選區（板橋西區）呈現藍綠對決，民進黨立委張宏陸第三度遭逢國民黨議員林國春挑戰。張宏陸是行政院前院長蘇貞昌子...

桃園6選區 藍白競爭綠禮讓 三腳督激戰

桃園市立委第6選區「三腳督」，無黨籍立委趙正宇獲民進黨禮讓，這次挑戰三連霸；國民黨黃國園黨部副主委邱若華是議長邱奕勝姪女...

中六選區 藍綠年輕議員對決

台中市立委第6選區為中西東南區，退出民進黨的立委黃國書因「線民案」不連任，由藍綠年輕議員羅廷瑋、江肇國對決。兩人各有地盤...

南市6選區 三腳督 綠票倉未必鐵板

台南立委第6選區「三腳督」，民進黨立委王定宇尋求3連霸，面臨「雙陳」夾擊，國民黨不分區立委陳以信、「最強里長」陳永和參戰...

高市6選區 三腳督廝殺 空降話題添變數

高雄市第6選區是目前立委選戰最大爆點，民進黨現任立委趙天麟因桃色風波放棄連任，民進黨改提名議員黃捷跨區參選，國民黨參選人...

觀察站／嚴以律人 寬以待己 賴清德雙標能服眾？

民眾黨不分區立委名單考慮列入陸籍配偶徐春鶯，掀起政壇攻防，就連民進黨總統參選人賴清德先前也公開指稱徐是共產黨員。徐春鶯昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。