新北6選區 張宏陸3戰林國春 蘇、侯另類交鋒

新北市立委第6選區（板橋西區）呈現藍綠對決，民進黨立委張宏陸第三度遭逢國民黨議員林國春挑戰。張宏陸是行政院前院長蘇貞昌子弟兵，警察出身的林國春打出國民黨總統參選人侯友宜「軍警牌」，藍綠兩軍對壘，也形同蘇貞昌、侯友宜另類交鋒。

板橋多是外來移居者，歷年中間選民偏多，第7、8屆立委皆由國民黨林鴻池穩坐，但第9屆民進黨派出張宏陸後，連勝兩屆林國春，翻轉「藍天變綠地」。

蘇貞昌擔任台北縣長時期，張宏陸曾任民政局長、代理板橋市長；台北縣升格後任兩屆市議員，轉戰立委後連任至今，歷練完整。蘇貞昌卸任閣揆後，張的席次攸關蘇系在黨內地位，蘇貞昌「首場輔選」也獻給張宏陸，站台時還戲稱，「張宏陸做不好，我會敲他頭，讓他像我（手指自己的禿頭）一樣」，惹得台下哄堂大笑。

新北市議員林國春（中）曾經是刑警，棄警從政。圖／林國春辦公室提供

林國春深耕基層、警界出身，與新北退休警察組成「新北戰警」協會，並在板橋四處掛上與侯友宜的看板，盼警界母雞帶小雞。侯友宜前天站台強調，他跟林國春都是刑警出身，「不分政黨，只要貪贓枉法就抓起來」；林國春也馬上接過麥克風，連問民進黨總統參選人賴清德的違建要不要拆？逃稅是不是該罰錢？侯則回應，「依法辦理」。

藍綠在陸戰各擁實力，議題戰也升溫，新北市板橋中正路一帶離捷運站遠，公車路線又少，「社後捷運」成為藍綠攻防議題。林國春質疑，2019年張宏陸及蔡英文總統在選前開座談會時，曾向社後地區居民承諾建設社後輕軌，交通部可行性研究已表示社後支線現階段不可行，證實當初是為選舉開空頭支票，意圖欺騙選民。

張宏陸說，去年3月交通部要求新北市府的路網評估，讓社後線以支線方式納入，支線預計長3.5公里，會有5座車站，工程經費約40億，未來連接泰板輕軌，泰山板橋輕軌是1條串連捷運板南線、新莊線及機場線的軌道建設，他對選民的承諾絕對說到做到。 新北市立委第六選區 圖／聯合報提供

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