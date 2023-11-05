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桃園第五選區 藍白綠混戰 選情更複雜

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
國民黨立委參選人呂玉玲。記者曾增勳／攝影
國民黨立委參選人呂玉玲。記者曾增勳／攝影

民眾黨立委參選人賴香伶。記者曾增勳／攝影
民眾黨立委參選人賴香伶。記者曾增勳／攝影
民進黨立委參選人劉仁照。記者曾增勳／攝影
民進黨立委參選人劉仁照。記者曾增勳／攝影

桃園市立委第5選區，國民黨立委呂玉玲力拚4連任，與民進黨提名的市議員劉仁照、民眾黨不分區立委賴香伶形成「三腳督」。面對龍潭科學園區三期開發與自救會激烈抗議，3人均要求政府必須與人民溝通，取得共識再開發，實務方面，劉建議比照航空城辦公聽會釋疑，賴則要求全區聽證與嚴審環評，確保民眾權益。

第5選區（平鎮、龍潭）過去上演多次藍綠對決戲碼，2020年由藍營呂玉玲以94218票勝過綠營蔣潔安89629票，但今年綠營推3屆市議員的劉仁照，白營也推曾參選市長的賴香伶，選情較往年複雜，地方不分黨派勢力都說「有得拚」。「藍白合不合」仍卡關，這一區則呈現「藍白對撞」，賴香伶表示將參選到底，她對立院三黨不過半的情勢感到樂觀。

台積電放棄進駐龍科3期，開發未撤案，地方持續抗爭，成為選戰焦點。呂玉玲說，任何產業來桃園，我們都歡迎，但產業發展、地方發展與人民權益須取得平衡，徵收手段牽涉人民財產，更要取得共識，面對居民的抗議，中央和市府要重新調整，與百姓多溝通，才能創造三贏。

劉仁照說，推動龍科3期大方向是對的，問題是土地取得有很多聲音，市府應幫忙中央協調，而中央也要拿出誠意與民眾溝通，建議比照航空城，多辦幾場公聽會，逐一了解反對民眾訴求，再進一步尋求共識。

賴香伶說，現階段的龍科3期開發徵收沒有細部說明及配套方案，民眾很難不反對。她認為龍科3期應舉辦全區聽證，將社會、環評等因素講清楚，化解爭議才有辦法談開發。

龍科3期擴建案自救會代表張貴有表示，龍科3期未提興辦計畫就要徵收，不符開發程序，而3期規劃範圍包括一些弱勢住戶與人數多的公廳老宅，一旦徵收，勢必面臨無家可歸或家族散去局面，希望立委參選人用同理心幫助住戶，「到底是擴建重要？還是人命重要？」

桃園市立委第五選區 製表／曾增勳
桃園市立委第五選區 製表／曾增勳

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