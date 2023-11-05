桃園第五選區 藍白綠混戰 選情更複雜
桃園市立委第5選區，國民黨立委呂玉玲力拚4連任，與民進黨提名的市議員劉仁照、民眾黨不分區立委賴香伶形成「三腳督」。面對龍潭科學園區三期開發與自救會激烈抗議，3人均要求政府必須與人民溝通，取得共識再開發，實務方面，劉建議比照航空城辦公聽會釋疑，賴則要求全區聽證與嚴審環評，確保民眾權益。
第5選區（平鎮、龍潭）過去上演多次藍綠對決戲碼，2020年由藍營呂玉玲以94218票勝過綠營蔣潔安89629票，但今年綠營推3屆市議員的劉仁照，白營也推曾參選市長的賴香伶，選情較往年複雜，地方不分黨派勢力都說「有得拚」。「藍白合不合」仍卡關，這一區則呈現「藍白對撞」，賴香伶表示將參選到底，她對立院三黨不過半的情勢感到樂觀。
台積電放棄進駐龍科3期，開發未撤案，地方持續抗爭，成為選戰焦點。呂玉玲說，任何產業來桃園，我們都歡迎，但產業發展、地方發展與人民權益須取得平衡，徵收手段牽涉人民財產，更要取得共識，面對居民的抗議，中央和市府要重新調整，與百姓多溝通，才能創造三贏。
劉仁照說，推動龍科3期大方向是對的，問題是土地取得有很多聲音，市府應幫忙中央協調，而中央也要拿出誠意與民眾溝通，建議比照航空城，多辦幾場公聽會，逐一了解反對民眾訴求，再進一步尋求共識。
賴香伶說，現階段的龍科3期開發徵收沒有細部說明及配套方案，民眾很難不反對。她認為龍科3期應舉辦全區聽證，將社會、環評等因素講清楚，化解爭議才有辦法談開發。
龍科3期擴建案自救會代表張貴有表示，龍科3期未提興辦計畫就要徵收，不符開發程序，而3期規劃範圍包括一些弱勢住戶與人數多的公廳老宅，一旦徵收，勢必面臨無家可歸或家族散去局面，希望立委參選人用同理心幫助住戶，「到底是擴建重要？還是人命重要？」
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言