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陳其邁護黃捷拿柯志恩比喻 本尊批搞錯重點：我有拋棄選民嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委趙天麟因婚外情退選後，高雄市長陳其邁（左）力拱市議員黃捷（右）出線，被疑是落跑議員。對此陳其邁還引柯志恩之例護航黃捷，讓柯志恩本尊在節目中反駁此比喻。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委趙天麟因婚外情退選後，高雄市長陳其邁（左）力拱市議員黃捷（右）出線，被疑是落跑議員。對此陳其邁還引柯志恩之例護航黃捷，讓柯志恩本尊在節目中反駁此比喻。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立委趙天麟因涉及與陸籍女子婚外情，在主動退選後，綠營改徵召現任高雄市議員黃捷，投入高雄第六選區立委選舉；對於外界轟黃捷過去曾諷韓國瑜從市長之位落跑去選總統，對此高雄市長陳其邁還發話力挺，表示「像有人在板橋選立委、到高雄選市長」來作比喻，讓被流彈掃到的柯志恩在節目中反駁陳其邁，認為這根本是兩碼事，她呼籲陳其邁不要亂作對比。

民進黨籍高雄市長陳其邁護航黃捷說法，讓曾經代表國民黨參選高雄市市長的柯志恩，在昨(1)日的政論節目《少康戰情室》正面回擊，當被主持人趙少康問及看法時，柯志恩當場翻了白眼，並說：「開什麼玩笑？」認為陳其邁真的是完全搞錯方向了。

柯志恩說：「很多人當議員要有舞台，才去選立委，這是很多人會去做的，重點是黃捷，當初人家做這件事情時，黃捷卻去酸人家，她不講話就沒事。難怪競選對手、喜樂島聯盟主席郭倍宏回黃捷一句，妳說韓國瑜這樣落跑去選總統，韓國瑜也不過就在台灣這一座島上，有什麼問題嗎？」

談及此，柯志恩並問陳其邁，在她當時選高雄市長時，有擔任任何公職嗎？「我有任何拿了選民的票，人家投票給我，然後我拋棄選民，跑去選高雄市長嗎？」柯志恩表示，那時她還是一位老師，是跟學校請假去選舉，讓她再次呼籲請陳其邁市長搞清楚重點在哪裡。

至於選區的跳脫，柯志恩並猜測，陳其邁應該是想藉她的例子表示，既然可以從板橋選到高雄，所以黃捷從鳳山選到前金苓雅是沒有問題的；對此，柯志恩則打臉陳其邁，重點不在於改選區參選，而是黃捷是帶著議員的身分跑去選立委，她等於是放掉鳳山議員的身分，跑去服務別的選區，這樣的做法，就如當初她罵韓國瑜一樣，並要韓國瑜辭職後才去選總統的道理一樣。

柯志恩還以趙天麟為例，認為如果覺得中國大陸的女子很有魅力，就不要選擇抗中保台，黃捷若覺得議員不該落跑，當時就該安靜，不要去批評韓國瑜。「你安靜難道會有很多事情嗎？」言及此，柯志恩也請「邁邁市長也要安靜」，因為「我跟你的黃捷完全是兩碼事」她跟黃捷完全是兩碼事，請不要亂作對比。

媒體昨日詢問黃捷被疑是落跑議員的看法，陳其邁則將重點擺放在選區的議題上，表示黃捷的生活圈在高雄，選罷法有明確規定，高雄市是同一個行政區，她又是高雄女中，「高雄人在高雄在地打拚，都是在地！」

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