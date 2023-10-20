藍白僵局立委參選人焦慮 郭正亮：柯文哲很聰明 能左右5%選票

2024總統大選藍白合在國民黨、民眾黨雙方暫未有共識之際，因此事攸關誰能幫忙站台輔選，讓許多國民黨立委參選人陷入焦慮。前立委郭正亮昨(19)日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲其實很聰明，他知道自己若出來站台，將會影響區域立委近5%的選票，但因為輔選的話，柯文哲自己也會加分，屆時也將會有區域立委與侯總部利益不一致的情形產生。

《大新聞大爆卦》昨日談及美麗島電子報最新民調顯示，賴清德以31.2%的票數為最高，其次為侯友宜21.9%、柯文哲19.4%，郭正亮認為，就民調數字來看，無論是侯柯或柯侯配都會贏，就這樣的情況下，藍白雙方更會堅持擔任總統參選人，而非副手。

至於2024立委選舉部分，因為「藍白合」至今仍未有共識，國民黨籍的立委參選人因此陷入焦慮；柯文哲對此則表示，區域立委部分可以先跟國民黨談談，並未明說無法幫忙輔選。郭正亮19日就因此評論柯文哲很聰明，「這個話題昨天才剛開始，他就看到了，柯文哲來站台一定會影響接近5％的選票」。

郭正亮說柯文哲的內心想法「是你國民黨立委希望我來站台」，若他去站台他自己也會得分，這時候就會出現侯總部跟區域立委利益不一致的情況，那麼朱立倫到底站哪邊？

郭正亮分析目前國民黨立委參選人的局勢，坦言除了台北市以外，國民黨其他地區的候選人知名度很低，若有柯文哲這種指標性的輔選，「這個象徵是很重要的，柯文哲來站台一定會影響接近5％的選票」，對於許多參選人來說，在與柯文哲合照的宣傳下，有些還能拉抬10%至15%的選票。

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