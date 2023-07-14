北市黨部勸韓冰參選立委 媒體人支持：勝選機率大

國民黨在台北市第5選區（萬華、北中正）初選民調爭議尚未化解，北市黨部仍未放棄徵召韓國瑜的女兒韓冰參選的念頭，主委黃呂錦茹昨以line聯繫韓冰，但未獲回應。媒體人陳鳳馨認為，找韓冰參選是一步好棋，勝選機率大，若韓對政治有興趣務必把握參選時機點。

媒體人陳鳳馨13日出席中天政論節目《大新聞大爆卦》時表示，國民黨北市黨部找韓冰參選，是一步好棋，國民黨中央到地方黨部都給予了正面回應，黃呂錦茹應繼續勸進韓冰。

陳鳳馨表示，除非韓冰對政治完全沒有興趣，否則若是對政治有興趣，現在正是最佳參選時機點，她也說，世界上沒有什麼事是百分百準備好才開始做的，她的朋友書中寫道，人生有40%的把握就該往前衝。

陳鳳馨表示，在選舉上，韓冰擁有很多優勢，這些優勢都可以幫助她在政治上有很好的發揮，她也認為，韓冰在理念各方面都相當不錯，她勝選的機率很大，所以務必把握機會，否則時機錯過了，就是錯過了。

陳鳳馨表示，如果黃呂錦茹「擺不平」中正萬華區，所以不到外面找人，最終解決不了黨內問題，而這個黨內問題，終究會變成全台北市的問題，這將是黃呂錦茹的重要考量之一。

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