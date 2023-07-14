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北市第5選區／黃呂錦茹昨聯繫韓冰 未獲回應

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
國民黨在台北市第5選區初選民調爭議尚未化解，北市黨部仍未放棄徵召韓國瑜的女兒韓冰參選。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
國民黨在台北市第5選區初選民調爭議尚未化解，北市黨部仍未放棄徵召韓國瑜的女兒韓冰參選。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

國民黨全代會將在23日舉行，預定要完成總統與各區域立委參選人提名程序，不過國民黨在台北市第5選區（萬華、北中正）初選民調爭議尚未化解，北市黨部仍未放棄徵召高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰參選，市黨部主委黃呂錦茹昨LINE聯繫韓冰，但未獲回應，她強調，會做最後努力，希望韓冰能點頭。

黨務人士表示，北市黨部今年2月間就鎖定積極爭取徵召韓國瑜的女兒韓冰參選，原本韓冰並不排斥，只盼晚點提名，但5月中下旬因有意爭取的市議員接連表態，韓冰也回覆想回加拿大攻讀碩士，全案不得不喊卡。

另有藍營人士認為，國民黨總統參選人侯友宜民調遲遲沒有起色，國民黨不分區立委鄭麗文拋出「換侯」第一槍，力主「侯下韓上」，引起侯友宜競辦執行長金溥聰不滿，在這時間點，要韓國瑜答應市黨部讓女兒去選立委，難度實在太高。

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人、台北市議員柳采葳昨上「新聞！給問嗎？」專訪時說，市黨部在努力找出最好的人選擇，但韓冰不會出來，她現在就是很專心在讀書。有誠意是好事，不管是放消息，或者是用各種力量拜託，但是這個人已經很明白說不要，努力要有努力的方向，應該努力去找其他人，不是在一個沒有意願的人身上。

國民黨萬華、北中正立委擬參選人應曉薇指出，希望韓冰可以再考慮，不答應一定有原因，總而言之，韓冰是優秀的人選，到中正萬華來一起打贏這一仗。

若是韓冰最後未答應參選，黃呂錦茹指出，台北市第5選區因協調式民調數據差距過大，交提名資格審議委員會討論後，已把民調結果送黨中央，並由黨中央決定人選。

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