提前出手 陸要經濟議題發酵

大陸商務部昨天認定台灣對大陸的貿易限制構成「貿易壁壘」，但未公布將採取哪些措施因應，上海東亞研究所助理所長包承柯直言，最後的措施將與台灣選舉結果有明顯聯繫，執政黨若仍拒絕遵循ＥＣＦＡ條款，不願意對大陸產品開放市場，大陸對台經貿優惠政策就可能改變。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳表示，大陸公布台灣對陸貿易壁壘成立，應不會具體公布接下來採取何種手段處理，「比較大的經貿制裁措施，會在總統大選後由賴清德當選，而非選前就推出制裁手段」。

張五岳指出，大陸想讓經濟議題發酵，才選擇在昨天公布，這樣離總統大選明年一月十三日還有一段時間，此舉主要想提醒台灣經濟選民、中間選民，以及台灣石化、工具機、紡織相關業者，包括ＥＣＦＡ每年銷售到大陸約二百一十億美元，以及兩岸經貿台灣順差千億美元，讓台灣民眾選擇，是要繁榮還是衰退。

張五岳提到，大陸在昨天公布有三個考慮。第一是強調今年不僅是一個和平跟戰爭的選擇，也是繁榮跟衰退的選擇。第二是既然啟動調查那一定會成立，但大陸不會非常明確講清楚，因為講清楚就很難具有威懾效果、想像空間。第三大陸絕對不是要促使兩岸經濟脫鉤，尤其大陸國家主席習近平在今年兩岸企業家峰會，或者國台辦主任宋濤，都還在強調融合發展，至少現在還沒有放棄共同市場的建構。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣強調，對於大陸的調查，台灣各界容易產生豐富的「政治聯想」，但回歸實際情況，兩岸經貿的確存在許多問題，過去兩岸處理貿易方面的問題，有既定的傳統渠道，沿著傳統的渠道去處理就可以，「該怎麼做，台灣當局，民進黨當局應該心裡有數」。