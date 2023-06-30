112會考數學科／剖析素養新趨勢、詳解掌握3原則 戰勝113會考

今年是108新課綱執行的第二屆會考，數學科的題目數量和出題型式與去年相同，第1題到第23題為單選題，第24、25題為選擇題組，非選手寫題為2題。

112會考試卷分析：

第1～10題大致上以單一能力指標概念為主，需要的計算量不大。第11題開始出現非常多結合生活情境的數學題，考生必須具備「數學概念」和「素養情境」的能力才能作答。

此份試卷考題導向相當生活化，具有閱讀素養，連結具體情境和數學概念，題目的設計題材非常多元，包含抽盲盒的機率問題、速食店的優惠方案、咖啡因的含量、行走吊橋等生活情境搭配數學概念的題型，皆在此次的會考題目中出現，展現108課綱所要求的素養導向。整體而言，此份試卷與去年方向相同，是一份非常具有鑑別度的試卷。

李熙老師認為往後的會考方向，大致上是理解與應用，有些題目看似敘述冗長且複雜，通常只是難在「讀懂題目」，計算上本身並不難，若能正確的解讀題目所表示的意思，再將情境轉換成數學算式，想要在數學科拿到高分並不困難。

李熙老師給下一屆考生準備會考的建議：

原則1：基礎計算能力必須精熟，也必須提升閱讀長文的能力

想要在數學科拿下高分，計算能力不可以差，觀念也要清楚。會考題目大多數計算都不會太複雜，通常只要有基礎的計算便可解題，重點是要精熟，且要又快又準，才能預留多一些時間處理偏難的題目。

提升解讀題目的能力也是非常重要的，李熙老師認為，有些題目文字量大，甚至涉及跨領域知識，但其實只要讀懂題意，破解之後會發現，用到的數學概念並不困難。

原則2：從日常生活中培養數感

在日常生活中其實很多事情都跟數學息息相關，譬如購物的優惠、點餐的優惠、超商集點、時事所發生的情境等，都可以讓同學們培養數感。

原則3：透過平時的練習，增進邏輯能力

很多同學往往只會透過刷題來提升自己的能力，不會的題目看完解析、聽完老師講解後，只會模仿或背題型。這樣對於應付平常學校的段考或許足夠，但是只要一碰到大考往往都無法拿到高分。所以同學千萬不可只求答案而不知道過程，平常不會的題目，一定要先搞懂題意，知道題目到底在問什麼，再思考解析為什麼要這樣列式，在這過程中一定要養成「為了什麼而求什麼」的習慣。

113年會考趨勢：強化素養導向以及結合日常生活常遇到的情境

以前兩屆108課綱教育會考的方向來說，不僅有評量重要概念的「學科基本題」，也有結合日常生活情境的「生活情境題」。在這些生活情境的試題中，因為題幹敘述中會提供較多的資訊，考生必須解讀題目資訊來探究相關議題。為避免部分篇幅較長的試題會增加學生的閱讀負擔，各科將視情況調降試題本題數，但試題本整體難度仍會維持難易適中。

而生活中的數學素養依然是數學科試卷命題的方向，學生需要有連結具體情境和數學概念的能力，同時在數學情境中，也需要活用數學知識與概念來解題。