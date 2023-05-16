國民黨總統人選亮牌前 朱立倫夜會郭台銘、侯友宜

國民黨規畫明天中常會徵召提名總統參選人，昨晚黨主席朱立倫會見鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜，向兩人說明民調和徵詢結果。黨高層指出，根據目前所有的民調數據，以及黨中央調查縣市長、立委的結果，都是侯友宜勝出，徵召侯友宜應該「沒有懸念」。但也有挺郭人士認為，名單公布前，誰都有希望。

朱立倫昨晚六時先會見郭台銘，晚間七時再會見侯友宜。侯友宜六時多結束內部會議後從新北市府出發，單獨赴約。三方對於見面一事三緘其口，不願多做回應。

朱立倫昨天上午在國民黨智庫舉行工作會議，並整理晚間與郭、侯兩人會面資料。根據開會幹部描述，朱立倫並無對郭、侯徵詢結果多談，看起來氣定神閒。

藍縣市長 有八成支持侯

據了解，朱立倫上周末一一致電國民黨十四個縣市長，詢問對於總統徵召人選的意向，有八成縣市長都明確表態支持侯友宜，僅有兩位縣市長比較傾向支持郭台銘，並非外傳的縣市首長大多不表態。有黨內高層說，「二○二二年我們需要郭台銘的時候，他在哪？」當時還有縣市首長去找郭台銘，但郭說他「現在不參與政治」。

內參民調 「郭台銘沒贏」

此外，國民黨秘書長黃健庭也致電徵詢區域立委和不分區立委的看法，有近九成立委支持徵召侯友宜。由於黨籍立委陳玉珍日前表示，挺郭的立委有十六人，昨天上午黨中央開工作會議時，黨幹部們還紛紛詢問，「是誰接到陳玉珍的電話？」

黨高層透露，在國民黨的內參民調中，「郭台銘沒有贏」，而縣市首長、立委大多都支持侯友宜，這些客觀數據，難道都不能說服郭台銘？在徵召前，朱立倫有彙整相關數據，用科學數據告訴郭台銘、侯友宜結果，「就算中常委在外面放話，也必須驗證這些結果」。

不過，挺郭要角認為，侯、郭徵召之爭，兩人沒有直接的交鋒攻擊，但互不相讓的競爭態勢明顯，且許多方面都形成「對照組」，黨內民調和幹部評鑑若打成平手，最後徵召提名誰，名單不公布前，誰都有希望，誰也都沒有把握。

山雨欲來 挺郭派借路權

侯、郭之爭激烈，也讓黨內籠罩山雨欲來氣氛。國民黨黨務人士指出，今、明兩天，挺郭派已將黨中央前人行道及第一線道路權「借好借滿」，等黨中央發現時已來不及，屆時會有警力維安。台北市警局表示，今、明兩天國民黨前路權被韓友會借走；明天八德路旁大樓空地則由郭台銘申請使用權。