劉大年／關稅：川普的最愛 世界的夢魘

美國總統大選向來全球矚目，今年十一月美國總統大選，現任總統拜登與前任總統川普再次對決，引發高度關注。

川普雖然官司纏身，爭議不斷，不過在美國以州為主的選舉人制度下，川普目前領先；特別是在幾個關鍵搖擺州，川普大多占有優勢，再次入主白宮機會不斷增加，各方開始檢視川普政見。

川普認為全世界都虧欠美國，所以美國必須用強而有力貿易政策反擊。關稅無疑是川普的最愛，川普甚至自稱為「關稅男」（Tariff man）。在前任期川普根據美國國內法，除對由中國大陸進口產品，課徵最高達百分之廿五懲罰性關稅；也針對鋼鐵、鋁製品、太陽能電池及洗衣機等產品，課徵額外關稅。

不過未來川普顯然還要擴大規模，除了要對中國大陸加碼，關稅稅率最高到百分之六十外；也宣稱要對美國所有進口品加徵百分之十的關稅，引起全球不安。因為除了會擴大美中貿易戰規模外；最嚴重的是對所有進口品加徵關稅，違反世界貿易組織（ＷＴＯ）規範，其他ＷＴＯ成員可以實施報復關稅，將形成貿易壁壘，引發全球貿易大戰，不但自由化走回頭路，對於全球經濟也有重大衝擊。

特別是以川普的個性，若是各國進行報復；川普必然會再度回擊，美國甚至也有可能退出ＷＴＯ，全球貿易戰會綿延無止。

雖然證據顯示川普關稅政策損人不利己，因為加徵關稅大部分是由美國國內企業或是消費者負擔，也並未創造明顯就業效果。但川普似乎更在意可以懲罰中國大陸，在美國國內反中情緒高漲下，得到不少支持。

最近川普又主張對中國大陸在墨西哥生產的電動車，加徵百分之一百關稅。近年來中國大陸國內電動車市場需求疲軟，開始積極擴展海外市場，目前已成為全球最大電動車出口國。美國電動車關稅為百分之二點五，但對大陸加徵百分之廿五關稅；所以為了規避美國高關稅，大陸車廠加強在墨西哥投資，因為只要除去中國大陸製造的標籤，取得墨西哥的原產地證明，就可以免除百分之廿五的懲罰關稅。

川普主張也損及墨西哥的利益，但川普立場是只要中國大陸車廠不在美國生產，沒有創造美國就業機會，就要課徵高懲罰性關稅。

川普其他極端關稅主張也處處可見，例如也曾公開批評美國半導體產業榮景不再，主要是因為台灣半導體搶走美國生意，所以必須對台灣進口的半導體課徵關稅。

川普當初以關稅來報復損害美國利益的外國不公平貿易行為，但公平與否一概由美國認定；而且此措施屬於國際經貿規範灰色地帶，爭議性很大。未來若是川普再次入主白宮，似乎將完全跳脫國際規範，更加肆意加徵關稅，實現其「美國繼續偉大」的目標，全球經貿秩序將會被破壞殆盡。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）