詹文男／宗教行銷的啟示

今年過年，好友老張收到小吳寄贈自家開發的ＬＥＤ許願發財樹。小吳說這是特別經過神明加持的元寶造型樹，祝福持有者全年財源滾滾。小吳說第一批剛推出就銷售一空，顯見民眾對發財殷切的想望。人生當然不僅只需要財運，舉凡平安、健康、事業、姻緣等，都有相對應的加持服務及文創商品，以光明燈而言，根據媒體報導，今年國內市場估計成長二至三成，深具潛力。

此一現象也反映在觀光署的統計，二○二三全年台灣遊客造訪人次前十名，六個是商圈，另三個是宮廟，分別是北港武德宮、北港朝天宮及台南市南鯤鯓代天府。而根據內政部的統計，截至二○二一年底，台灣登記超過一萬五千個宗教據點（不含未登記的），比便利超商一萬三千家還多。其中以道教及傳統民俗為大宗，如媽祖、金母娘娘、關聖帝君、財神爺、土地公…等。

從社會發展的角度來看，現今社會變化無常，經濟前景晦暗不明，天災人禍頻仍，人心躁動不安，宗教常扮演著療癒與撫慰身心的角色，為信徒帶來心靈平靜及慰藉，因此現在信眾除了上班、上學之外，也會選擇上香。

而若用行銷角度來觀察傳統宗教服務這幾年的發展，幾點成功的關鍵因素也值得傳統產業在做轉型策略規畫時參考。

首先是品牌的建立。傳統宗教如媽祖、關公、土地公…等，在歷史上累積了豐富的文化和信仰底蘊，形成了獨特的宗教品牌。信眾對於這些宗教人物的深厚情感，有助於提高品牌忠誠度。傳統產業也應該思考如何透過加強品牌認知，建立與消費者的情感連結。

其次是社群的經營。傳統宗教的興盛，很大程度上依賴社群的建立和經營。透過節慶、儀式、遶境等活動加強社群成員之間的連結，形成強大的歸屬感。傳統產業建立和維護一個積極、互動的社群同樣至關重要。透過線上線下活動、專屬會員俱樂部等方式，增強與消費者的互動，促進品牌忠誠度和口碑傳播。

再者是故事的力量。傳統宗教通常有吸引人的故事和象徵，易於引起共鳴，且強化信仰的吸引力。傳統產業也應重視產品與服務的故事傳播，以提升產品或服務的吸引力。

最後是多元媒介的運用。隨著科技的發展，傳統宗教透過網絡、社交媒體等多元媒介進行傳播，擴大了其影響範圍。不僅讓信仰更容易接觸到年輕一代，也讓信仰的傳播更加多元化和廣泛。

對傳統產業而言，靈活運用多元媒介，包括社群媒體、內容行銷、數位廣告等，幫助品牌接觸更廣泛的目標群體，並以更富創意的方式展現品牌形象。

整體而言，透過建立強大的品牌認知和情感連結、營造積極的社群、有效運用故事的力量和多元媒介策略，這些皆有助於傳統產業在競爭激烈的市場中脫穎而出，建立長期的市場優勢！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）