劉大年／申入CPTPP 台灣仍需努力

近日在紐西蘭召開的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）第七次執行委員會，確定英國的加入，ＣＰＴＰＰ擴大為十二國。英國是ＣＰＴＰＰ第一個新加入成員， 也是ＣＰＴＰＰ第一個非環太平洋國家，意義非比尋常。

在英國之後，先後有中國大陸及台灣等六國提出申請。按照ＣＰＴＰＰ規定，必須在執委會中以共識決通過成立工作小組，才算是取得ＣＰＴＰＰ談判的「入場券」。不過此次執委會所有新申請案均未成立工作小組，僅在共同宣言中表示將會繼續蒐集新申請會員的相關資訊，做為ＣＰＴＰＰ評估的參考。

台灣叩關不成，當然令人失望，不過至少中國大陸或其他申請國家進度並沒有超前台灣，未來台灣還需更加努力，爭取明年在加拿大召開執委會中有所突破。

英國除了必須遵守ＣＰＴＰＰ規範外，市場開放幅度非常高。例如在關稅減讓方面，完成降稅後工業產品幾乎全面零關稅，農業產品也有百分之九十五以上零關稅。除了顯示ＣＰＴＰＰ高品質外，也反映出ＣＰＴＰＰ對於新申請會員的要求非常高。

由英國的市場開放程度，台灣必須做好「開的更多，降的更快」，以及幾乎沒有例外項目，市場全面開放的準備。加入ＣＰＴＰＰ將是二○○二年台灣加入世界貿易組織（ＷＴＯ）以來，所面臨最大規模的自由化。

兩岸問題才是台灣申入ＣＰＴＰＰ最大天塹。在台灣正式申入ＣＰＴＰＰ後，中國大陸漠視ＣＰＴＰＰ中規定亞太經合會（ＡＰＥＣ）成員均可申請加入，公開反對台灣的申請案；ＣＰＴＰＰ成員在忌憚大陸壓力下，雖然台灣條件不錯，但迄今沒有成員正式表態支持台灣。

反觀中國大陸本身條件與ＣＰＴＰＰ落差很大，加入ＣＰＴＰＰ需進行大幅改革，可說是遙不可及，不少ＣＰＴＰＰ成員質疑大陸加入ＣＰＴＰＰ的適切性。然而中國大陸宣稱已對照ＣＰＴＰＰ規則，在部分自由貿易試驗區及自由貿易港，進行試點開放；希望透過「先行先試」，可加速與ＣＰＴＰＰ接軌，未來發展值得關注。

台灣當然不願陷入「大陸加入ＣＰＴＰＰ，台灣無法加入」的困境，兩岸均被排除ＣＰＴＰＰ之外也不是理想結果。然而基於政治因素，「台灣加入ＣＰＴＰＰ，中國大陸被排除在外 」的情境不太可能發生，所以有必要因應兩岸均加入ＣＰＴＰＰ的影響。

ＣＰＴＰＰ所有成員適用同一文本，以英國為例，需遵守ＣＰＴＰＰ所有內容基礎下，再擴大自由化，未來對於其他新成員也會一體適用。

所以若兩岸均可進入ＣＰＴＰＰ談判階段，過去「對大陸持續限制，對其他國家大開大放」模式可能行不通，台灣對於中國大陸必須要適用ＣＰＴＰＰ高標準開放水準。

兩岸經貿關係在美中貿易戰已有明顯轉變，未來在ＣＰＴＰＰ台灣對中國大陸可能開放的衝擊，以及ＣＰＴＰＰ下大陸市場開放商機，均會進一步影響兩岸經貿互動，以及區域競爭態勢，不僅ＣＰＴＰＰ成員關心，更攸關台灣經濟發展，台灣必須提前布局。（作者為中經院區域發展研究中心主任）