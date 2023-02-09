彭金隆／願保險市場 也能快雪時晴

乾隆親筆題簽「神乎技矣」位列「三希」之首書法神作珍藏，王羲之「快雪時晴帖」近日再度在台北故宮出展，因對書法所知有限不敢妄論，但對前兩句「快雪時晴，佳想安善」頗有所感，文意是問候友人「剛剛下一場快雪，天氣似乎已經轉晴，一切是否安好！」新春之際，不禁想到國內保險市場。

美國劇烈升息是去年壽險第一場大雪，過去長期受惠低利率評價利益的壽險業，歷經前所未有震撼，這場實打實的壓力測試，讓二○二一年底剛創新高淨值，到去年第三季末驟減百分之六十七．六，雖只是帳面未實現損失，卻影響市場信心。這場升息戲碼，除表面看到淨值保衛戰外，更應深思財務會計與監理是否脫鉤？我國獨有的淨值比資本指標合適否？及壽險業體質長期韌性不足該如何解決等問題。

第二場雪飄下的是流動性威脅，過去壽險具長期負債結構與法定解約保護機制，加上保費收入持續高成長，現金不夠從來都不是問題，但壽險商品長期重儲蓄輕保障，保險產品越來越像銀行存款，當遇到台美利差急遽擴大與通路推波助瀾，突然飆升的解約潮又逢新保單銳減，讓壽險業備感壓力，若再加上匯率風險隱患，未來如何兼顧短期應急與長期商品結構調整，屬當務之急。

產險防疫保單這場空前暴雪，讓業者面對漫長又痛苦的一年，理賠可能超過業界廿年獲利的總和，後續發展與慘烈程度刷新對保險所有的想像。而「重症」的產險業仍堅守保險承諾確實不易令人感佩！在付出慘痛代價後，監理與經營一定要做出改變，我們是浪費不起這場昂貴危機的。

「快雪」其實不足以描述產壽險市場這一年境遇，過往產壽險同時「落難」狀況極少，二○二二年是很不尋常一年。今年是否已雲散雪消的「時晴」有待觀察，衷心祈願保險市場能步入佳想安善之境。

保險是社會安全體系不可或缺一環，保險市場潰敗與失靈，是社會不可承受之重。保險業以處理風險為本業，自然要承受更多不可預測風險，有些風險是因業者而起，但有些則非人所能預想與防控，美國利率驟升與疫病狂襲類似於此。業者臨此大難，除奮力不懈外，政府遠見並給予及時協助更為重要。

《莊子》有則「涸轍枯魚」寓言故事，莊子斷糧在即，向監河侯開口借糧，對方雖答應卻說要等稅糧收到再給，聽完莊子不悅說，路上有個車輪壓出的小溝池中有隻鯽魚，在即將乾涸池中向他求救，我跟他說等我到了吳越水鄉，一定馬上引西江大水過來，鯽魚長嘆一聲說等江水到了，去市場找我吧！

曾國藩曾言「天下斷無易處之境遇」，我在保險界資歷卅多年，印象中保險市場確實沒有哪一年是容易的，所幸產官學人才濟濟，總能關關難過關關過，希望保險業能抖落滿身雪花，處涸轍以猶歡，於窮境且益堅！

即將展出的快雪時晴帖，乾隆在帖上題數十首詠雪詩，幾乎都是翹首企盼上天降下豐盈冬雪的祈願。下大雪當下 雖意味著苦寒，但厚雪也是來年麥穀豐登最重要的源水！

（作者為政大風險管理與保險學系教授）