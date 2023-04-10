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今起ATM可領6000元！操作步驟一次看「忘帶3物」恐領不到
普發現金6000元今天(10日)起開放ATM領現，領取期間至10月31日止，民眾可以在規定時間內至指定金融機構(含郵局)，找到貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取。全台共有26688台ATM可供領取，記得有3樣東西缺一不可，聯合新聞網也整理了懶人包，讓大家都能輕鬆的領到6千元。
普發現金6000元分成5種領取方式，分別是「登記入帳」、「直接入帳」、「特定偏鄉造冊發放」、「ATM領現」、「郵局領現」，今天(10日)為ATM領現的首日，除了郵局領現外，其他方式的民眾已經都陸續領到6000元。
普發現金6000元ATM領現這樣領：
領取時間：
2023/04/10-2023/10/31
須帶物品：
本人領：1、本人任何一家提款卡。2、本人身分證字號／居留證統一證號。3、本人健保卡號
幫未滿13歲孩童代領：1、父母或監護人任一家提款卡。2、父母或監護人身分證字號(居留證不適用)。3、孩童健保卡號，特別注意，13歲以上的孩童請比照「本人領」。
領取地點：
共有15家金融機構(含郵局)的ATM機台能領取，包含了台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、國泰世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、中華郵政，並貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM可領取，跨行均免手續費。
或是能使用LINE熱點功能，也能輕鬆快速的找到離自己所在位置最近的ATM！
領取步驟：
1、插入提款卡，選擇「全民共享普發現金」。(如使用郵局ATM，請先選擇普發現金，再插入提款卡)。
2、輸入提款卡密碼。
3、輸入持卡人(本人或代領人)身分證字號／居留證統一證號及發放對象健保卡號。
4、交易成功，領現6000元。
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