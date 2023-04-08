普發6000元哪邊領？LINE「1功能」秒找到指定ATM領現金

普發6000元是近期的熱門話題，除了登記入帳外，4月10日至10月31日，民眾也能到ATM直接領現，只要是15家金融機構(含中華郵政)貼有橘色識別貼紙的機台，共計2萬6688台ATM都可以領取。LINE也整理了「全民普發現金ATM查找地圖」，簡單就能查詢到最方便領取的機台。

Line熱點這次利用了數位發展部提供的open data，將可以領取「6000元」的ATM，整理於LINE 熱點服務中，點選此連結就能開始查找(手機和電腦都能使用)，4月10日開始領取。

進入網址後，會依據「離你目前最近的地點」開始排列，若是定位不正確，可以按左上方的「重新定位」讓系統重抓，或是按下「重新定位」後輸入地點或是地點名稱，更變搜尋地區，系統就會查詢到附近的ATM。

圖／Line台灣官方部落格

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ATM領取6000元款項的步驟為，備妥本人提款卡、身分證字號或是居留證號，以及孩童健保卡卡號，至15家指定金融機構，且貼有識別貼紙的ATM機台，將提款卡插入ATM機台後，依照畫面顯示操作，即可完成，未滿13歲孩童由法定代理人代領。

另外除了網址進入外，也能從LINE app找到下方「TODAY」分頁後，選擇上方「生活分類」，即可找到LINE熱點的查找頁面。

圖／Line台灣官方部落格

或是掃以下QR code也能同樣進入Line熱點，找尋最近領取「6000元」的ATM。

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