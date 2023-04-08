普發6000元哪邊領？LINE「1功能」秒找到指定ATM領現金
普發6000元是近期的熱門話題，除了登記入帳外，4月10日至10月31日，民眾也能到ATM直接領現，只要是15家金融機構(含中華郵政)貼有橘色識別貼紙的機台，共計2萬6688台ATM都可以領取。LINE也整理了「全民普發現金ATM查找地圖」，簡單就能查詢到最方便領取的機台。
Line熱點這次利用了數位發展部提供的open data，將可以領取「6000元」的ATM，整理於LINE 熱點服務中，點選此連結就能開始查找(手機和電腦都能使用)，4月10日開始領取。
進入網址後，會依據「離你目前最近的地點」開始排列，若是定位不正確，可以按左上方的「重新定位」讓系統重抓，或是按下「重新定位」後輸入地點或是地點名稱，更變搜尋地區，系統就會查詢到附近的ATM。
ATM領取6000元款項的步驟為，備妥本人提款卡、身分證字號或是居留證號，以及孩童健保卡卡號，至15家指定金融機構，且貼有識別貼紙的ATM機台，將提款卡插入ATM機台後，依照畫面顯示操作，即可完成，未滿13歲孩童由法定代理人代領。
另外除了網址進入外，也能從LINE app找到下方「TODAY」分頁後，選擇上方「生活分類」，即可找到LINE熱點的查找頁面。
或是掃以下QR code也能同樣進入Line熱點，找尋最近領取「6000元」的ATM。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【周報】大咖都不來…我就不辦E3 2023電玩展了！
📢 【話題】台台併影響權益？台灣之星寄1簡訊被噴爆 鄉民不賞臉喊話：釘子戶要團結
📢 【話題】哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言