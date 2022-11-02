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影／南韓警在梨泰院人潮中求民眾一事 網哭：一個人有多難

聯合新聞網／ 綜合報導
一名南韓警察在梨泰院發生事故時，試圖用盡力氣要群眾回頭，阻止民眾再往前進，令人動容。擷自MBC影片
一名南韓警察在梨泰院發生事故時，試圖用盡力氣要群眾回頭，阻止民眾再往前進，令人動容。擷自MBC影片

南韓媒體MBC報導，在梨泰院悲劇事發當晚，一名南韓警察在震耳欲聾的街道上，聲嘶力竭地大喊：「回去，不要再前進，有人死了！」畫面被完整拍下後，讓南韓網友相當感動，認為他也是在事故中的真英雄之一。

梨泰院發生事故當晚正舉行萬聖節派對，現場嘈雜、各式音樂震耳欲聾。一名南韓警察在事發後不久，於人群中焦急地想指揮秩序，聲嘶力竭地大喊：「回去！」、「不要再往前進！」、「前面有人死了！」、「拜託！幫忙」、「不要只呆呆看我」，並同時用雙手指揮大家回頭的方向，希望大家不要再往前進到意外發生的窄巷。

畫面中只見與這名警察擦身而過的民眾大多都一臉狐疑，不知為何警察會這樣勸說大家，還有欲往事故現場走去的外籍男子，也被該名警察伸手阻攔。儘管該名警察已盡力大聲呼籲，仍不敵過現場的音樂聲。

南韓網友看到畫面都相當感動，在影片下方留言：「衷心感謝你們，同時也感謝你們的遠見和勇氣，作為大韓民國的公民，我感到很慚愧」，大家感激該名警察在事發後仍在恐怖的人潮中堅守崗位，盡力保護民眾。有目擊者說，就是因為有人，才能在事發後往反方向走，「因為你，拯救了許多生命」。

有網友說他看到一個年輕的警官在沒有擴音器的情況下，那樣尖叫和呼籲時，「我的眼淚奪眶而出」，並深深覺得：「一個人有多難？」這就是了。網友認為：「警察絕望地呼籲在拯救大家，我的心為你的聲音而痛。我尊重你，你是我們這個時代真正的英雄」。

南韓 警察 梨泰院推擠意外 梨泰院

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