聽新聞
test
0:00 / 0:00

美智庫學者：4管齊下箝制陸晶片

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國智庫學者建議美國採四管齊下策略箝制中國半導體產業。（路透）
美國智庫學者建議美國採四管齊下策略箝制中國半導體產業。（路透）

美國智庫學者阿爾佩洛維奇出書，建議美國採四管齊下策略箝制中國半導體產業，包括讓中國明白武力犯台也不可能獲得台積電生產晶片的技術和專業知識，以保護台灣民主自由。

中央社報導，阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）四月廿九日在華盛頓郵報發表文章，主張正確的美國晶片政策將能確保台灣自由民主。

阿爾佩洛維奇是美國智庫「席維拉多政策加速器」共同創辦人與執行主席，過去曾任美國國土安全部、國防部顧問。

他指出，中國還無法生產製造先進晶片所需的精密機械。美國要保持優勢，須確保中國沒有能力獨立建造先進晶圓廠，也無法奪取台灣的晶圓廠。

他說，要阻止中國在晶片技術取得重大進展，美國必須採「四管齊下」策略。首先，全球僅美國、日本及荷蘭有能力生產現代晶圓廠的精密設備，美國近二年實施相關的出口管制，也成功促使日、荷做出相同措施。

其次，美國必須確保晶片供應多元化。晶片生產高度集中在台灣，對美國和全球而言都是很大的風險，中國可能封鎖或入侵台灣，讓台積電無法供應晶片，美國必須增加國內及盟友的晶片生產能量。他說，第三個策略是美國及其盟友必須明確告訴中國，中國任何試圖以武力占領台灣的行為，都無法獲得台積電晶圓廠、技術、專業知識、設備及人才。

他表示，美國也要讓中國知道，任何犯台行動都會對經濟造成嚴重後果。屆時西方國家結盟，停止向中國供應晶片，封鎖其半導體產業，將對中國經濟造成毀滅性打擊。

半導體 台積電 國防部 美國

延伸閱讀

經濟學家伊爾艾朗點出 未來一年攸關美國經濟成敗3大風險

美國會威脅國際刑事法院！若對以國高層發逮捕令將採取報復

海內外大進擊 台積電動態調整

台積電權重太高 牽動美國窄基指數

相關新聞

美官員：北京錯用2758號決議 將台灣排除在國際體系外

今年的世界衛生大會（ＷＨＡ）將於五月廿七日到六月一日在瑞士日內瓦舉行，美國國務院資深官員廿九日在華府智庫表示，聯合國大會...

觀察站／「台灣地位未定」納美一中政策？

美國國務卿布林肯甫結束任內二度訪問中國大陸行程，國務院主管中國和台灣事務的副助理國務卿藍墨客就發言劍指北京，批評中方曲解...

陸官媒喊話綠：勿做交流攔路虎

國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸後，大陸接連宣布利好旅遊和農漁產品的消息，不過我方以「不符合對等原則」給了陸方軟...

藍委：陸方兩手策略絕對不變

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率藍營立委訪問中國大陸之行甫結束，陸方雖釋出善意，提供開放陸客赴馬祖觀光等惠台承諾，仍傳大陸海...

尚未收到WHA邀請函 邱泰源率團辦場外論壇

第七十七屆世界衛生大會（ＷＨＡ）將於五月廿七日至六月一日在瑞士日內瓦登場，不過，我國迄今尚未收到邀請函。衛福部表示，今年...

美智庫學者：4管齊下箝制陸晶片

美國智庫學者阿爾佩洛維奇出書，建議美國採四管齊下策略箝制中國半導體產業，包括讓中國明白武力犯台也不可能獲得台積電生產晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。