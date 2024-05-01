美智庫學者：4管齊下箝制陸晶片

美國智庫學者阿爾佩洛維奇出書，建議美國採四管齊下策略箝制中國半導體產業，包括讓中國明白武力犯台也不可能獲得台積電生產晶片的技術和專業知識，以保護台灣民主自由。

中央社報導，阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）四月廿九日在華盛頓郵報發表文章，主張正確的美國晶片政策將能確保台灣自由民主。

阿爾佩洛維奇是美國智庫「席維拉多政策加速器」共同創辦人與執行主席，過去曾任美國國土安全部、國防部顧問。

他指出，中國還無法生產製造先進晶片所需的精密機械。美國要保持優勢，須確保中國沒有能力獨立建造先進晶圓廠，也無法奪取台灣的晶圓廠。

他說，要阻止中國在晶片技術取得重大進展，美國必須採「四管齊下」策略。首先，全球僅美國、日本及荷蘭有能力生產現代晶圓廠的精密設備，美國近二年實施相關的出口管制，也成功促使日、荷做出相同措施。

其次，美國必須確保晶片供應多元化。晶片生產高度集中在台灣，對美國和全球而言都是很大的風險，中國可能封鎖或入侵台灣，讓台積電無法供應晶片，美國必須增加國內及盟友的晶片生產能量。他說，第三個策略是美國及其盟友必須明確告訴中國，中國任何試圖以武力占領台灣的行為，都無法獲得台積電晶圓廠、技術、專業知識、設備及人才。

他表示，美國也要讓中國知道，任何犯台行動都會對經濟造成嚴重後果。屆時西方國家結盟，停止向中國供應晶片，封鎖其半導體產業，將對中國經濟造成毀滅性打擊。