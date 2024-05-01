藍委：陸方兩手策略絕對不變

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率藍營立委訪問中國大陸之行甫結束，陸方雖釋出善意，提供開放陸客赴馬祖觀光等惠台承諾，仍傳大陸海警於我金門海域執法。針對大陸海警強硬態度，國民黨立委陳玉珍昨表示，我方須了解中國大陸對台灣的目標沒有改變，兩手策略絕對不變，陸方雖稱會釋放更多的善意，但在硬的部分，比如軍機繞台、海警執法，不會停止。

民進黨團幹事長吳思瑤質疑，傅崐萁聲稱兩岸破冰，但共機持續擾台、藝人赴陸表演遭取消，現在又有大陸海警在金廈海域威嚇；傅崐萁對赴陸團的成果洋洋得意，但檢視下來，都是換得非常局部的小恩小惠，禁不起檢驗，就別再「老傅賣瓜，自賣自誇」。

面對民進黨批評，傅崐萁說，民進黨靠意識形態執政，耗損台灣，喪失競爭力；國民黨團不畏民進黨抹黑及網軍側翼叫罵，回應基層民意，傾聽民意，承擔責任。

傅崐萁表示，總統當選人賴清德表達希望共產黨跟民進黨坐下來談，既然希望民共能全面對話，就要有勇氣擔當，要像國民黨有肩膀，不憂讒畏譏，推動兩岸交流，對台灣人民才是負責任的態度；期待五二○賴清德執政後，速推兩岸和平發展，回到兩岸全面交流時的百工百業興旺。

傅崐萁日前率團赴陸談論兩岸觀光及農產，也被質疑是否有談修「反滲透法」。前立委邱毅日前指出，前總統馬英九密會國民黨主席朱立倫時，雙方共識要廢除「反滲透法」，否則兩岸無法展開交流。面對媒體追問是否想修正反滲透法？朱立倫重申，「沒有聽過這件事情，所以就不回應了」。