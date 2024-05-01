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五檔ETF 績效兩位數

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
ETF今年報酬前十強
ETF今年報酬前十強

美、台股今年不斷刷出新高，4月後則雙雙陷入震盪整理格局，檢視在台掛牌的ETF今年1月至4月的含息報酬，仍有五檔繳出逾兩成績效。法人表示，看好美、台股震盪緩漲的格局，投資人可透過ETF來分散部位，如遇回檔為加碼好時機。

根據CMoney統計，若剔除槓桿、加掛式、反向型ETF，在台掛牌的ETF共計有205檔，其中，今年來有60檔繳出雙位數的含息報酬表現，且多為股票型ETF，標的投資區域分別有美國、台灣、全球、日本、中國、香港、歐洲等，其中又以主要布局於美、台股的ETF表現最為居前，共有五檔ETF繳出了兩成以上含息報酬，包括富邦未來車（00895）、富邦科技、凱基全球菁英55、元大電子、富邦台50。

凱基投信表示，美股第2季多會呈現震盪緩漲格局，在投資策略方面，投資人不宜過度偏重單一產業，可布局多元產業以順勢降低震盪風險，展望後市，今年11月將迎來美國總統大選，後續可持續觀察未來的政策利多及經濟數據表現。

台股方面，凱基優選高股息30基金經理人施政廷指出，台股目前評價面超過過去十年，標準差來到17~18倍，而美國聯準會降息腳步可能較市場預期慢，因此市場對於消息的反應將會加大，股價容易偏向震盪，不過，在今年企業基本面無虞的情況下，只要第2、3季大盤出現回檔，都是布局ETF建立部位參與企業成長的好時機。除了各區域股票型ETF之外，商品型的ETF也有四檔今年來繳出了雙位數報酬。

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