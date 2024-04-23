快訊

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00940有機會靠配息回本？ 網吐嘈：配息後才有填息

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑惑「00940有機會靠配息一次回本嗎？」示意圖／聯合報系資料照
一名網友疑惑「00940有機會靠配息一次回本嗎？」示意圖／聯合報系資料照

00940之亂引起全台熱議，先前傳出有民眾為了申購而抵押房子、解除定存，後來引發券商消化不良，最後民眾成立自救會，集思廣益股票崩跌的解套方法。不過日前有網友好奇拋問「00940有機會靠配息一次回本嗎？」

日前一名網友在PTT發文表示，他近日看股市，發現00940剩下9.26元，如果以當初10元進貨價來買的話，1張已經賠了740元了，如果當初民眾買了10萬元，就相當於賠了7400元，若是用貸款買的就會賠更多。原PO指出「但是大家都說00940這種ETF跌了沒差，靠配息就補回來了，只要配息0.74就馬上可以打平了」，因此文末他拋問「00940有機會配超過0.74元嗎？」

對此，網友回應「00940是月配，怎麼可能配0.74」、「可以配0.74阿，只是配了之後股價變8.52」、「配息不是利息，你以為本不變嗎？」、「ETF就是要分批買，傻子才全下注」、「天真，這一波等於散戶一起打包起來讓人」、「配個一年看會不會回本」、「ETF要先賺到錢，才可以配息，現在看起來有賺嗎？」、「怎麼突然一堆人把ETF當短線在玩？」、「你要不要先去查清楚配息是什麼？要回本也要配息後才有填息啊」、「配0.74也要填息才有賺」、「配息後股價就掉了啊！沒填息回什麼本」、「大盤跌，你覺得標的股會賺還是賠？」、「配了光回填都是問題，還回本！」、「你要不要看看能不能填息填得回來？」

00940元大臺灣價值高息 ETF

延伸閱讀

未來一周雨彈強襲！掌握即時雨況 內行曝1招「比看氣象網站更快」

陸網紅酸新竹火車站「看舊中國必須去台灣」 網友怒嗆：文革後沒古蹟

販賣機也有分級制度？這排飲料「國中生請勿選購」 原因曝光

00940越跌越買投資人不減反增？ 專家曝光：散戶看待高股息ETF的5個思維

相關新聞

00944強勢高息股何時買都合適！ 老牛：任一時間或下跌進場平均表現比大盤好

加權指數從萬2漲到2萬點，股價越高，越買不下手？

00919是今年17檔高股息ETF中受益人數、規模成長人氣王！ 達人「5點叮嚀」

2024年以來17檔台股高股息ETF，最佳人氣王是誰？今年來受益人數／規模冠軍！

00940有機會靠配息回本？ 網吐嘈：配息後才有填息

00940之亂引起全台熱議，先前傳出有民眾為了申購而抵押房子、解除定存，後來引發券商消化不良，最後民眾成立自救會，集思廣益股票崩跌的解套方法。不過日前有網友好奇拋問「00940有機會靠配息一次回本嗎？」

暴跌千點時00919如何逢低加碼？ 專家揭2原則：分批進場低於持有均價的股票

19日股市盤中一度下挫一千點，大盤最終以下跌774點收盤，肯定有不少朋友想做點什麼，卻又不知道該如何做？

看好00944「助漲抗跌」成分股低重複性…想申購又怕破發？ 專家曝這招

00944這檔ETF既然買的都是台股，那當然跟著台股走。像這幾天大盤跌得像逃命，肯定沒有一檔新掛牌的ETF能保住發行價不跌破。

00944保股息和未來股價全都要…大盤修正還能買？ 專家曝三招：最好的方式

認同一檔ETF的選股策略，不想錯過最好的方式還是那三招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。