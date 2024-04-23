00940有機會靠配息回本？ 網吐嘈：配息後才有填息

00940之亂引起全台熱議，先前傳出有民眾為了申購而抵押房子、解除定存，後來引發券商消化不良，最後民眾成立自救會，集思廣益股票崩跌的解套方法。不過日前有網友好奇拋問「00940有機會靠配息一次回本嗎？」

日前一名網友在PTT發文表示，他近日看股市，發現00940剩下9.26元，如果以當初10元進貨價來買的話，1張已經賠了740元了，如果當初民眾買了10萬元，就相當於賠了7400元，若是用貸款買的就會賠更多。原PO指出「但是大家都說00940這種ETF跌了沒差，靠配息就補回來了，只要配息0.74就馬上可以打平了」，因此文末他拋問「00940有機會配超過0.74元嗎？」

對此，網友回應「00940是月配，怎麼可能配0.74」、「可以配0.74阿，只是配了之後股價變8.52」、「配息不是利息，你以為本不變嗎？」、「ETF就是要分批買，傻子才全下注」、「天真，這一波等於散戶一起打包起來讓人」、「配個一年看會不會回本」、「ETF要先賺到錢，才可以配息，現在看起來有賺嗎？」、「怎麼突然一堆人把ETF當短線在玩？」、「你要不要先去查清楚配息是什麼？要回本也要配息後才有填息啊」、「配0.74也要填息才有賺」、「配息後股價就掉了啊！沒填息回什麼本」、「大盤跌，你覺得標的股會賺還是賠？」、「配了光回填都是問題，還回本！」、「你要不要看看能不能填息填得回來？」