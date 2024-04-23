00944保股息和未來股價全都要…大盤修正還能買？ 專家曝三招：最好的方式

為什麼做好投資組合很重要

投資有分「核心資產」、「衛星資產」

核心跟衛星資產的占比因人而異，雪倫建議核心資產的占比要高，例如70-90% 衛星資產10-30% 原因是衛星資產帶來的報酬高，風險相對也較高，如果衛星資產占比太高，萬一遇到股巿大幅回檔，帳上的損失會很大。

核心資產由穩健標的建構而成，產生的股息、資本利得可以做為衛星資產的資金，這樣就等於是用投資的資金再投資，沒有動用其它資金，遇到狀況較不會影響到生活品質。

雪友會不會想投資商品都這麼好劃分核心或衛星嗎？有沒有二合一的商品？雪倫大膽的跟大家分析一下00944看看這檔是否兼具核心跟衛星的功能。

00944選股方式：從上市、櫃普通股（排除屬創新版&營建業者）選出市值前300大，近3年皆有配發現金股利，有編制年度永續報告書，50檔成分股；採用「50%股利指標」跟「50%動能指標」計算綜合分數，以確保選出有配息且未來股價還有機會持續上漲的公司。

從巿值夠大的公司選出有配息的公司，看起來像是核心資產

00944特別的地方追強勢股它的概念是「強者恆強」，資料顯示如果選出來的成分股股價離過去52週高點越近，未來六個月再創新高或優於大盤的機高。

這麼積極追強勢股的選股方式，看起來又像是衛星資產。

看起來00944抓高息股、追強勢股的選股方式，具有核心＋衛星資產的特質呢！

如果我們想在投資上獲得絕對獲利金額，就要掌握投資主流。

投資主流是指股價上漲動能最強而且持續時間最久的類股或個股，通常是由一個大趨勢或大主題構成，像是現在AI科技。由於相關的公司市值都夠大，也形成一個產業錬，因而能帶動指數上漲。

雪友會不會想，我常看新聞知道投資主流是什麼。但我跟XXX買進差不多投資主流的ETF，為什麼他的獲利這麼高，我卻沒什麼賺；原因很簡單，因為買進跟賣出的時間不同...

如果XXX在某檔ETF募集時以15元申購，假設上巿後這檔ETF來到20元，不算領的息，資本利得的報酬率就高達33% 如果OOO一直觀望某檔ETF，等它上巿來到19元買進，一樣20元，報酬率剩5% 同一檔ETF在不同時間點買賣，報酬差到6倍。 台股現在修正中，不少雪友對投資會躊躇不前，雪倫完全能明白啊！

認同一檔ETF的選股策略，不想錯過最好的方式還是那三招：選對標的；定期定額；逢低加碼，就能獲利囉！

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