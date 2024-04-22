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00929目標張數快達到…因為大盤跌！ ETF達人「2計畫買法」：還差30張

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股今早盤一度急拉，隨後漲勢收斂。聯合報系資料照/記者余承翰攝影
台股今早盤一度急拉，隨後漲勢收斂。聯合報系資料照/記者余承翰攝影

跌勢愈猛我的目標愈快達到 做好計劃紀律投資

上週五美股收盤，台積電ADR再下跌3.46%，跌幅更多了，QQQ也跌2.07%，我想投資人這時候應該很恐慌。

造成這次股巿重跌的原因大致如下：

1.台積電法說會不如市場預期，下修全年半導體業及全球晶圓代工業目標。

2.Fed降息預期延後。

3.以色列與伊朗地緣政治風險。

我們先冷靜下來想想以上三點是短期還是長期因素，雪友覺得台積電法說利空消息可能多久會反映完？

一個星期？應該差不多哦

以伊衝突帶來的震盪整理可能多久會反映完？

一個月？有可能哦

想想，如果公司體質沒有影響當遇到災難事影響股價，反而是我們撿便宜的機會。

雪倫不久前分享現在的目標是持有100張00929，我在4/15-4/18這三天加碼19張，現在帳上70張，以這次除息0.2元計算，可以領到1.4萬元。

雪倫先前是一天1、2張慢慢買，為什麼這次是密集加碼呢？

老實說，當00929漲到最高21.87元時，雪倫一度懷欵它會不會飆到25元（用配息0.2元換算年化殖利率11%得出的股價），平凡的投資人如雪倫，當時想：「哇！如果再不買，就愈來愈貴了！」

即使如此，我仍沒有在21元多的時候買，而是在4/15股價下跌到20.9元開始買一張，往下跌再加碼買，在4/19買到最低價位19.9元。

目前總持有張數70張，持有平均成本18.31元。距離目標張數還差30張。

雪倫趁著假日擬定這次的作戰計劃，接著就儘量照表執行，然後過日常生活，不用理會後續發展，除非遇到更大跌幅我才會有更進一步的動作。

以下是雪倫的作戰計劃：

再次確認目標張數，持有平均成本。

確認張數、金額的缺口。

計劃接下來每下跌多少就進場加碼直到達成目標。

預設可接受的進場上下漲跌幅，避免完全没有彈性錯失機會。

為此，雪倫擬定二個計劃：

第一個計劃，加碼的張數、金額慢慢增加：

採用這個方法均價可以到18.16元，但不確定是否有機會到預設的最低價16.8元，如果真的達到或再往下跌，雪倫有可能加碼更多張。

雪倫覺得計劃是讓我們心裡有底，我們無法預測實際發展如何，還是要保留彈性空間，以免錯失機會。

第二個計劃是分三次，每次買10張，每差0.5元就進場，這個買法均價是18.36元。

以上是雪倫以自己的目標、想法所做的計劃，不代表適用每個人，我沒有任何投資建議，雪友還是要以自身情況為主哦。

雪倫在自製表格有假設幾種情境，假設雪倫均價成本在18.36元，當00929配息0.11元、0.13元、0.15元、0.2元時，換算下來的年化殖利率落在7-13%

如果以4/20收盤價19.91元來看，假設日後配息回到0.13元，換算下來的年化殖利率仍有7.84%

00929這次公告配息0.2元，我們看復華投信官網資本平準金還有5.33元，收益平準金有0.41元，加總共5.74元，看起來庫房還豐沛可以配息好一陣子。

每個人的投資屬性、需求、買賣方法不同，但無論如何都不要借錢投資股票；不要用套利。順風時什麼都好，逆風時的反擊力道是加倍！

我們是做投資不是做投機要看長不看短。借錢投資當遇到利息上升、帳上虧損，會造成心理莫大的壓力，反而增加賠錢機率，千萬不要做！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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