高息ETF 乘機卡位安全牌
台股上周五盤中一度崩逾千點，專家指出，下跌正是趁機撿高股息ETF的好時機，可留意配息潛力大的ETF，如元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波等。
想要低接高息ETF打安全牌，須留意防禦力，除了以成立來表現、過去配息政策、規模、成交量等作為挑選依據外，投信法人建議，還可以從「收益平準金」這項輔助機制著手，因其必須揭露相關ETF的淨值組成，主要包括收益平準金及資本平準金，分別代表該ETF潛在可分配的息收及資本利得。
依投信資料，目前元大高股息帳上有4.6元的收益平準金最高、其次元大台灣高息低波2.44元、復華富時高息低波1.44元、群益台灣精選高息1.22元。通常成立愈久的ETF，會累積較多的平準金，配息潛力也相對大。
從資本平準金來看，元大台灣高息低波、及復華富時高息低波有21.79元、20.69元，為最會賺錢的高息ETF；至於凱基優選高股息30有9.15元、群益台灣精選高息7.84元。
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