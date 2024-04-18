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00941跌破發行價…上市最高漲至17.28元有給下車機會！ 不敗教主：半導體前景不擔心

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

糟糕，00941從3/15上市以來，今天也跌破15元的發行價。所以，3月募集的00939、00940、00941通通都跌破發行價。唯一區別是00939、00940上市後從來沒有站上發行價。但是00941上市10天後最高漲到17.28喔，漲幅高達15%，至少有給大家下車的機會。

當然我也有在粉絲團提醒「溢價太高」，還提醒很多次。那麼我在15元申購的100張，還抱著嗎？我一直在書中提醒「溢價太高，有貨快出」，有看過我的書，或是你了解ETF的折溢價，你就會自己做判斷了。

我是不會公開說：溢價太高，趕快賣喔，我已經都出清了…。我不會帶進帶出的，因為你賺錢也不會分我，而且我以前在學校教書，最討厭直接給學生答案。我會教導知識，讓學生自己判斷。

我在溢價時賣掉後，接下來會怎樣操作？我會從「產業前景」跟「成本」兩方面討論。首先，我還是看好半導體產業的未來發展，所以抱著長期投資，然後逢低加碼是不錯的操作策略。

長期投資的重點除了產業前景之外，另一個重點就是「成本」。舉例來說，在17元大幅溢價時賣掉，就已經賺到17-15=2元的價差；如今就算14.9買回，成本也只有14.9-2=12.9元，算是很低啦。

所以，只要產業前景OK，在賺到價差後我會伺機買回，因為我的成本就會不斷地降低。那麼我會在何時買回？原型ETF我會參考KD指標，因為00941剛上市沒多久，還沒有周KD可以參考，所以目前只能看日KD。

今天的日K是11.49算是非常低的，買點浮現了嗎？我的方法還是會做資金的配置，先投入部份的資金，留下部分資金來逢低加碼，這樣就可以降低持有的成本，增加賺錢的機會。

半導體的產業前景我不擔心，但是在布局時要做好資金的配置，這才是重點。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00941中信上游半導體 ETF 價差 破發

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