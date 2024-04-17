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00929配息0.2元除息前更大跌讓大家上車！ 存股達人：真是太棒了

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00929配息0.2元除息前更大跌讓大家上車！ 存股達人：真是太棒了

聯合新聞網／ 小師傅存股
中東地緣政治風險擴大，台股昨大跌五百多點，摜破二萬點關卡，台股恐慌指數創一年多來最高。記者季相儒／攝影
中東地緣政治風險擴大，台股昨大跌五百多點，摜破二萬點關卡，台股恐慌指數創一年多來最高。記者季相儒／攝影

這次929好佛心喔！配0.2元，然後還在除息前大跌讓大家上車，真是太棒了。有人可能擔心持續下跌會影響到配息，但我相信不會，因為跌價時會有更多人進場，並且平準金也會增加。而且929月配，短套都不會有任何心情起伏，每個月錢錢都會進來。

現在肯定有很多人在等待著價格下跌到19、18、17...但只要做好資金控管慢慢布局就好了，反而最令人痛苦的是大跌時手頭沒有現金，而最快樂的事情就是有錢可以進場。

我在存00878的路上也是17、18、19震盪一直到現在持續布局。現在買入的價格就算在高根本很難影響均價，機會跟風險就在一念之間，唯一重點是要持續買入大跌時不隨便賣出，才能有微笑曲線。

不要只看下跌個一兩天就小打小鬧的，像我只擔心我沒錢買進，從來不擔心大跌。記住千萬別all in，如果大盤持續往下殺你就沒資金攤了！

這兩天我還是按照1%的投資紀律買進，因為沒有人能預料到明天會發生什麼事情。按照紀律穩定自己的心才是最重要的，崩記得要穩住。不要亂賣。

投資決策必須冷血無情！決定結婚的當下也需要那麼一下子，但如果做了決定，請全力經營。

00878（494張）

00929（110張）

00919（17張）

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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