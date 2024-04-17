收00940還券通知⋯他警覺：該進場做多了！網估4月底「大媽會贏」

借券可以活化資產，產生更多被動收入，只要一張股票就能借出，以雙方同意的利率出借，並依照出借日數來支付與收取租金。有網友出借00940，卻突然收到還券通知，他表示，「空軍不玩了，多多該進場了」，他規劃All in進場長期投資。有人預言，「大媽四月底就會贏了」。

一名網友在PTT發文表示，他出借00940股票，近日收到還券通知，他身邊也有朋友收到一樣通知，他表示，「明明今天還是收跌，但那些空軍說要把00940空到跟石油正2一樣的突然都不玩了，那就是該我們多多該進場了」。

該網友規劃All in進場，並長期投資，他直言「一張不賣奇蹟自來，反正ETF長期看都賺，套著配都舒服，傻了才玩短期」。

其他人則留言「我的也是欸，好心借出讓空蛙可以空到5元，幹嘛還我」、「誰知道空軍在想什麼，上市第一天就喊要空到下市」、「這股價上下不到百分之三，空軍借，光利息就輸慘了」、「還好今天又撿了10張」、「我借1.5%比你還高，還沒收到還卷通知」、「我的2%， 4/9就還了」、「空這個不搭配空持股沒有意義」、「還能維持這個價就代表真的一堆大媽當定存放」。

還有人留言「ETF主要還是看成分股漲跌吧，空940是能空多少」、「919借不出去」、「空軍被菜市場大媽屌打」、「奈米5張，1%超快就還了，賺8元」、「無聊etf還要喊多喔，不是有錢就買放長線」、「940都還沒還我」、「這支ETF就是加碼加碼再加碼」、「剛剛看了我的940也被還了，1%，利息好少」、「919才借了幾天就被退回來」、「波動很小，很難玩」。