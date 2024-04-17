快訊

吳慷仁《但願人長久》演什麼？香港新移民的家鄉追尋

替墨西哥出氣！委內瑞拉也宣布與厄瓜多斷交

收00940還券通知⋯他警覺：該進場做多了！網估4月底「大媽會贏」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資00940。圖／聯合報系資料照
網友投資00940。圖／聯合報系資料照

借券可以活化資產，產生更多被動收入，只要一張股票就能借出，以雙方同意的利率出借，並依照出借日數來支付與收取租金。有網友出借00940，卻突然收到還券通知，他表示，「空軍不玩了，多多該進場了」，他規劃All in進場長期投資。有人預言，「大媽四月底就會贏了」。

一名網友在PTT發文表示，他出借00940股票，近日收到還券通知，他身邊也有朋友收到一樣通知，他表示，「明明今天還是收跌，但那些空軍說要把00940空到跟石油正2一樣的突然都不玩了，那就是該我們多多該進場了」。

該網友規劃All in進場，並長期投資，他直言「一張不賣奇蹟自來，反正ETF長期看都賺，套著配都舒服，傻了才玩短期」。

其他人則留言「我的也是欸，好心借出讓空蛙可以空到5元，幹嘛還我」、「誰知道空軍在想什麼，上市第一天就喊要空到下市」、「這股價上下不到百分之三，空軍借，光利息就輸慘了」、「還好今天又撿了10張」、「我借1.5%比你還高，還沒收到還卷通知」、「我的2%， 4/9就還了」、「空這個不搭配空持股沒有意義」、「還能維持這個價就代表真的一堆大媽當定存放」。

還有人留言「ETF主要還是看成分股漲跌吧，空940是能空多少」、「919借不出去」、「空軍被菜市場大媽屌打」、「奈米5張，1%超快就還了，賺8元」、「無聊etf還要喊多喔，不是有錢就買放長線」、「940都還沒還我」、「這支ETF就是加碼加碼再加碼」、「剛剛看了我的940也被還了，1%，利息好少」、「919才借了幾天就被退回來」、「波動很小，很難玩」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

延伸閱讀

隨時做好持股市值回撤30％心理準備！ 專家：翻滾20年仍沒低買高賣的智慧

高股息漲不動？他想改買006208問：先賣0056或00878？網曝正解

台股跌破2萬點…是「超棒的考驗」？ 專家：100特價變95元但價值沒變

0056配息增加0.06改發0.79元！ 專家：下個月領15多萬元

相關新聞

0056配息加碼至0.79元！ 存股哥：害怕股災而不參與市場者多頭時也會是一場災難

期許在長期投資這條路上都能持續買進，「因為擔心股災，所以不敢參與完整市場的人，永遠也想不到，多頭對他們來說也是一場股災」。

收00940還券通知⋯他警覺：該進場做多了！網估4月底「大媽會贏」

借券可以活化資產，產生更多被動收入，只要一張股票就能借出，以雙方同意的利率出借，並依照出借日數來支付與收取租金。有網友出借00940，卻突然收到還券通知，他表示，「空軍不玩了，多多該進場了」，他規劃All in進場長期投資。有人預言，「大媽四月底就會贏了」。

0056配息增加0.06改發0.79元！ 專家：下個月領15多萬元

這次預估會領到158,000扣除二代健保831元及匯費10元，應該在0056實領157,159元！

00929配息0.2元除息前更大跌讓大家上車！ 存股達人：真是太棒了

這次929好佛心喔！配0.2元，然後還在除息前大跌讓大家上車，真是太棒了。

一早被股息香醒「00919發錢」囉！66萬人平均領7千元 未來仍有配息續航力

週一（4/15）上班日不少人一早就被錢香醒！群益台灣精選高息ETF（00919）第4次配息發放日，許多受益人醒來戶頭多了配息收入。

折解00919、00940選股邏輯 專家：股市創新高「ETF要不要下車」？

近日高股息ETF穩定配出6%～8%殖利率，一躍成為投資人新寵，00940（元大台灣價值高息）募資期募集金額達1700億元，也讓部分投資人擔心，高股息ETF湧入的龐大資金對股市帶來的隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。