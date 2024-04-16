00919等3檔配息 他嗨：有零用錢花了！PTT卻戰翻天

群益台灣精選高息 ETF（00919）15日發放第四次配息，受益人一醒來戶頭就多了配息收入，平均每位受益人可拿到6,947元。PTT留言區兩派人馬吵翻，有網友酸「左手配右手」，但領息的網友開心直呼「有零用錢可以花了！」

00919發放配息，據了解，以00919除息前66.8萬名受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到6,947元，等於平均每個月有2,316元配息收入，較上次配息每位受益人平均每月1,874元息收，本次每月增加442元，成長幅度23.6%。

一名網友在PTT發文表示，他投資00923、00918、00919，一打開銀行發現配息都已經入帳，他直呼「小小開心，有零用錢可以花了，大家趕緊打開銀行App看看！」

有人不以為然留言「左腳踩右手」、「左左右右」、「這不是左右手理論，這是睪丸理論」、「二代健保謝謝您」、「需要數嗎？兩張加幾百塊零錢啊」、「: 919成分股又能嘎外資了」、「沒賣掉填息完有屁用，還不是跌回來」。

還有人留言「領到了，5萬可以買啥，在線等」、「很多人成本都在20~22，根本沒在意吧，放者配就是賺」、「919填息過了，好爽」、「買越多配越多，不要不信」、「又有更多錢可以投入股市」、「713睡飽數錢沒錯」。