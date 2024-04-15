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長天期美債加碼力道持續強勁 00679B規模首突破2000億

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

市場把握美國利率維持相對高檔機會，加速進場長天期債券ETF，其中規模最大、投資人最多的元大美債20年（00679B）經過13次追加募集，至4月15日最新規模突破2,000億，成為首檔達成此里程碑的債券ETF

00679B成立於2017年1月，是國內首檔債券ETF，主要持有美國長天期公債，直接投資到期日距離目前大於20年，由美國財政部所發行公債，並定期調整以持續反映長天期美債報酬表現，可透過券商於台股開盤時間自由進行交易，對投資人而言沒有持有時間限制，ETF本身亦無存續期間到期設計。

美債由全球最強經濟體美國作為擔保，具有穩定的避險收益性質，因此被視為無風險資產，00679B於這次美國升息循環獲資金加碼力道強勁，在第13次追加募集後，至4月15日最新規模達2,019億，投資人數同步突破30萬人，均為債券ETF第一。

元大投信指出，歷史經驗顯示在維持高利率到正式降息期間，股市傾向反映利率持平與企業EPS上修所帶動的行情，但並非表示債券不具備配置價值，現階段聯準會立場是當通膨高於預期就維持限制性利率，並持續評估調整政策的可能性，當美債面臨的利率風險降低，將突顯其在資產配置的重要性。至4月12日，00679B所追蹤的ICE美國政府20+年期債券指數，殖利率為4.7%，高於加權股價指數近五年平均的3.6%達1.1個百分點。

就資產配置角度，美債ETF的配息屬於計入海外所得，適用個人最低稅負制，於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

元大投信建議，由於現階段市場對聯準會啟動降息或全年降息次數之預期，持續受到通膨增速、非農就業等數據牽動，若聯準會立場大幅轉鷹將造成債市再度修正，針對美債ETF的進場策略應控管資金投入，依個人對於美債殖利率位置的接受度逢回分批進場，建立完整的資金投入規劃。元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，且基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

ETF 債券ETF 美國升息

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