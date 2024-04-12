高股息ETF殖利率7-8％為何將難看到？ 專家提三方法應對：可買市值型因受到的影響相對小

最近兩年高股息ETF很熱門，前兩個月看到的數據是，已經有七百萬人有買ETF，然後光是高股息ETF就已經吸了上兆的資金。

買高股息當然不外乎就是希望可以多領錢，如果每年都有七八%的殖利率，我丟100萬，每個月就有五六千塊可以領，爽度很高。

但這種情況在不久後的將來就會改變，7%8%的殖利率再也看不到，我這集節目就要來跟你分享為什麼好日子不多了。

台股最資深的高股息ETF就是0056，元大高股息，這檔ETF過去長期十幾年來平均是5.28%的殖利率，其中有一部分配息是來自於持有的成分股的配息，另一部分是來自於在換股時賺到的價差，賺價差這個影響不大，但持有的成分股配息這部分比例會越來越少。

為什麼持有的高配息股票的配息比例會越來越少呢？

因為這兩年全民瘋高股息ETF，所以ETF募了一堆錢去買股票，很多股票原本的殖利率是5%，殖利率就是配息除以股價，配息放分子，股價放分母，一般高股息的公司配息長期都會很穩定，可能都配差不多，或是更厲害的是穩定成長，每年配息多一些，然後股價也漲一些，但不管怎樣，通常都有個限度，配息不是長期持平，就是緩步成長。

所以放分子的配息跟過去差不多，但因為高股息ETF狂買，把很多股票都炒高，例如華碩過去長期股價大約在兩百多，現在炒到四百多，ETF買成大股東，持股比董事長還多，再例如廣達過去長期在7、80塊，現在炒到200多快300，好幾檔高股息ETF也都買成大股東。

當分母的股價翻成原本的兩三倍，要維持原本的高殖利率就代表配息也要翻兩三倍，但目前看起來這是做不到的，業績很難這樣翻上去，一樣看華碩，華碩過去十年殖利率都有6%多，今年因為股價漲太多，所以殖利率變成3%多，而廣達過去也都有五六趴的殖利率，今年也是因為股價上漲，所以殖利率在3%保衛戰。

像我上週五也在我的telegram講說我在週五尾盤把之前分享過，手中冷門股裡賺最多的鈊象賣掉，就是因為雖然我還是持續看好鈊象，但因為從我之前六百塊買進價格，被幾檔高股息ETF納入成分股後就漲到一千多塊，殖利率也從原本5%多，跌到3%多，雖然公司運營還在持續成長，但股價漲更快，3%多的殖利率已經低於我冷門股預期的起碼要4、5%以上殖利率的門檻，所以就把它賣在1140。

其實是一樣的問題。

當市場上大部份高殖利率的個股，殖利率都往下掉三四成，台股整體殖利率就會往下掉，然後高股息ETF的殖利率也一定會被影響，這兩年七八趴殖利率很難看到了。

也就是說，原本投100萬，每月領五六千的好事會打折，還打不少折。

殖利率往下掉還有另一個影響，就是當聯準會開始降息，資金從美國撤出的時候，就不會像過去一樣衝台股，因為台股以前最吸引外資的其中一點就是永冠全球的高殖利率，現在平均殖利率已經輸給英國、新加坡、澳洲、德國這些先進國家，更不用說狂輸給新興市場的殖利率，所以之後外資回流台股的比例也會縮小。

再展開說，全台股殖利率下降後，市面上的高股息ETF的配息就會縮小，你可能會說，我就算配息變少，起碼ETF漲了一段，我賺到價差了，對，如果你是之前就單筆買好的人是可以賺到價差，但很多人是長期定期定額買的，不是只買一次，後來定期定額就一定會越買越高價，投入一樣多的錢，但能夠領到的配息就會越來越少。

還有一種人會受影響，就是買新發行的高股息ETF，因為後來才要進場買股的ETF，進場時會發現怎麼市面上所有過去高配息的股票都很貴，已經沒有便宜的股票，所有股票的殖利率都打六折，當持有的股票殖利率都很辛苦，這些高股息的殖利率也很難好到哪裡去。

但選股很激進是雙面刃，在多頭時有機會賺多沒錯，在空頭時會跌更多，這是一定的，所以你如果買進最近發行的這些月配ETF的話，風險就是遇到空頭的時候配息一定會少很多，而且股價十之八九會大跌。

下個結論，買高股息ETF我沒有什麼意見，因為每月有錢領總是好事，只是你要有心理準備，照這種全民瘋ETF的情況再走下去，就一定會變成三個和尚沒水喝，殖利率越來越低，配息越配越少。

至於說要怎麼應對，我分享幾種方法給你參考。

我不是說高股息ETF全是爛東西，起碼是分散買，不是歐印一檔個股，風險比買單一個股低很多，只是現在價格被炒高了，還要繼續無腦存，單純累積張數的話，可能會碰到配息跟獲利不如預期的情況，我的想法給你參考。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：驚！高股息ETF的好日子不多了