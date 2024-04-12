00878這周創下成立4年以來高點！ 專家：假如跌到10元也不用慌張或害怕
高股息ETF繼續跟台股大漲，這周00878接近成立4年多來的高點，00919的含息報酬率甚至是高股息ETF中排名最多，真慶幸自己兩檔都有！
00878是我從17.x元開始定期定額的，未實現損益持續慢慢增加中，17.x元時有很多討論都說很貴，不過現在回頭看很便宜對吧。
這只是不同的時點去看，今天如果00878跌到10元，那去看17.x元當然就很貴，只是跌到10元需要慌張或是害怕嗎？
也不用，因為00878的選股邏輯我有研究過，是我能夠認同的ETF，所以就算當時買進後沒有像現在漲得這麼強，真的一直跌跌跌，跌到10元了，我也會很開心用一樣的資金可以買到更多的部位。
從我買進以後，ETF越漲越高的過程中，一路上也都有大大詢問，現在還能買嗎？
我總是一樣的回答：有理解ETF、有準備好就可以開始，只要能堅持、漲跌都繼續買就好，重要願不願意跨出第一步，後續能不能確實執行。
註：我的ETF是使用景氣燈號策略，等黃紅燈會開始停扣並賣出，但若是要存退休金，不用跟我一樣，長期執行就好。
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