00940最強成分股…他買報酬率達50％卻憂利多出盡！網：這時機後賣

日前引發話題的00940成分股之一亞翔(6139)第一季表現亮眼，三月營收70.07億元，年增1.4倍；第一季累計營收189.75億元，年增1.3倍。有投資人擔心，股價可能會利多出盡，其他人表示，亞翔籌碼穩定，今年持續看好，並建議「超越大哥二哥後可以考慮出掉部分」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「手握00940最強成分股該怎辦？」他表示，他已投資亞翔一個月，報酬率已達50%，近日亞翔公布三月及第一季營收，又是高成長的一個月，但他擔心股價會利多出盡，好奇問「大家都怎麼停利啊？很怕一個回檔就被洗掉」。

其他人則留言「這支當初就偷偷洩漏了沒人買，嘿嘿嘿，我自己認為這支籌碼穩定，超越大哥二哥後可以考慮出掉部分，今年度持續看好」、「136買1張，現金增資24股，起漲前大跌那天再加碼在171一張，現在均價+96% 我自己目標價是600~750之間，給你參考」。

還有人留言「保本啊，每一張賣出667股就可保本，等於剩下的333股並沒有花到錢，再看時機點出掉」、「獲利84%持續抱緊中」、「今天又亮燈啦」、「最簡單就月線出場」。