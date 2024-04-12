快訊

傳駐日代表謝長廷任司法院長 王鴻薇：難道要逼死法官嗎？

統神失言淚訴「被人格性毀滅」暫關YT！再增第12家廠商封殺：應承擔社會責任

新幼照法讓投訴暴增 老闆不想給資遣費通報師不當管教

00940最強成分股…他買報酬率達50％卻憂利多出盡！網：這時機後賣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資亞翔報酬率高。圖／聯合報系資料照片
網友投資亞翔報酬率高。圖／聯合報系資料照片

日前引發話題的00940成分股之一亞翔(6139)第一季表現亮眼，三月營收70.07億元，年增1.4倍；第一季累計營收189.75億元，年增1.3倍。有投資人擔心，股價可能會利多出盡，其他人表示，亞翔籌碼穩定，今年持續看好，並建議「超越大哥二哥後可以考慮出掉部分」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「手握00940最強成分股該怎辦？」他表示，他已投資亞翔一個月，報酬率已達50%，近日亞翔公布三月及第一季營收，又是高成長的一個月，但他擔心股價會利多出盡，好奇問「大家都怎麼停利啊？很怕一個回檔就被洗掉」。

其他人則留言「這支當初就偷偷洩漏了沒人買，嘿嘿嘿，我自己認為這支籌碼穩定，超越大哥二哥後可以考慮出掉部分，今年度持續看好」、「136買1張，現金增資24股，起漲前大跌那天再加碼在171一張，現在均價+96% 我自己目標價是600~750之間，給你參考」。

還有人留言「保本啊，每一張賣出667股就可保本，等於剩下的333股並沒有花到錢，再看時機點出掉」、「獲利84%持續抱緊中」、「今天又亮燈啦」、「最簡單就月線出場」。

00940元大臺灣價值高息 Dcard ETF 報酬率 成分股 月配息

延伸閱讀

板橋同建案「不到半年」從每坪74漲至最高82萬！ 作家：要不要讓人活

鴻海（2317）超過200元再賣出！ 他豪買十張「停損點」卻被酸爆

00878真高股息ETF大哥！受益人數及定期定額皆冠軍…過去一直為0056蟬聯

手一滑借10萬買00919和00929！ 存股哥：現在覺得天花板幾年後變地板價

相關新聞

00940最強成分股…他買報酬率達50％卻憂利多出盡！網：這時機後賣

日前引發話題的00940成分股之一亞翔(6139)第一季表現亮眼，三月營收70.07億元，年增1.4倍；第一季累計營收189.75億元，年增1.3倍。有投資人擔心，股價可能會利多出盡，其他人表示，亞翔籌碼穩定，今年持續看好，並建議「超越大哥二哥後可以考慮出掉部分」。

手一滑借10萬買00919和00929！ 存股哥：現在覺得天花板幾年後變地板價

持股部分00919目前40張成本24.24，00929目前25張成本20.13，追高買法了解一下，反正這些你以為的天花板，很高機率幾年之後變成了地板。

高股息ETF殖利率7-8％為何將難看到？ 專家提三方法應對：可買市值型因受到的影響相對小

買高股息當然不外乎就是希望可以多領錢，如果每年都有七八%的殖利率，我丟100萬，每個月就有五六千塊可以領，爽度很高。

00878真高股息ETF大哥！受益人數及定期定額皆冠軍…過去一直為0056蟬聯

如果沒有記錯的話，過去一直由0056蟬聯定期定額交易戶數冠軍，這次由00878首次奪冠...

00937B溢價風險仍然要留意！ 女子：花了不符成本價格買進就是貴

債券ETF由於美債殖利率上漲，有便宜價格台灣投資人應該還是會持續買進，但是再次提醒大家要看好溢價幅度，溢價過高的產品不適合持續追高。

00878這周創下成立4年以來高點！ 專家：假如跌到10元也不用慌張或害怕

高股息ETF繼續跟台股大漲，這週00878接近成立4年多來的高點，00919的含息報酬率甚至是高股息ETF中排名最多，真慶幸自己兩檔都有！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。