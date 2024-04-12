00923任意時間買入都可以？ 存股人：長期持有績效與勝率很高

近期股市頻頻的創新高，ETF也相對來的熱度很高。今天要來介紹這檔00923 群益台ESG低碳50

00923 群益台ESG低碳50

台灣第一檔標榜低碳 ESG 的 ETF ETF 主要是追蹤臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數 上市日期：2023/3/8 半年配息一次

低碳概念簡單鮮明，避開碳費碳稅對企業獲利的衝擊大的個股，排除碳費、碳稅徵收，買碳權的額外成本，對台灣企業獲利衝擊較大的公司。

淨零碳排歐洲比台灣做的更早，觀察到歐洲低碳ETF表現也優於MSCI歐洲ETF，因此國外證實了投資低碳績效更好，國內也是可以預期會有類似表現。

基本上就是把0050成分股排除高碳風險股票，再加入符合ESG個股，就是排除高碳股票的0050。

市值型ETF五花八門，有0050、006208、00692、00923（群益台ESG低碳50）、還有小0050的00850，真的讓人不知道該怎麼選？

前面說到市值型ETF基本上與台灣大盤高度連動，所以你只要買長期回測績效最佳，實戰表現也績效佳的市值型ETF。這樣就算你在任意時間買入，只要長期持有的績效與勝率也會更高。

投資理財是為了讓自己有更好的生活，讓自己多一個選擇的機會還有投資的工具。當然還是要注意手中持股，適當控制交易風險，以上看法屬於個人看法無任推薦買賣投資人須自負交易風險。

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